Errejón valora la disculpa de Batet pero recalca que desconoce "la realidad de la calle"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha valorado la disculpa de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras afirmar esta mañana que la mayoría de la población no tiene problemas para pagar el alquiler. No obstante, ha enfatizado que pese a pedir perdón posteriormente, sus palabras revelan que no conoce la "realidad de la calle".

"Se ha equivocado porque en realidad no conoce la situación, el día a día, mes a mes se desempeña en la vida de los españoles" o porque ha tenido un "lapsus", ha considerado en una entrevista este miércoles en La Sexta recogida por Europa Press. Pero cree que cuando alguien corrige "hay que reconocerle que ha hecho bien en corregir".

"EL PP SE HA METIDO EN UN LÍO"

El ahora 'número 4' en la lista de Madrid por Sumar para las próximas elecciones generales también ha entrado a valorar la situación actual del PP de cara a estos próximos comicios, coincidiendo con los pactos de gobierno tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28M: "En el PP empiezan a entrar nervios".

Cree que el PP se ha metido en un lío porque según él hace la "hipocresía" de en días como hoy estar "a favor del orgullo y de las libertades para todos" pero al mismo tiempo "pacta con quienes odian la bandera del orgullo", haciendo así referencia a los pactos con Vox.