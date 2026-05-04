España acoge esta semana varios actos en sus principales ciudades para conmemorar los 40 años de la entrada en la UE

Archivo - La bandera de España y de la Unión Europea - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las Instituciones Europeas en España y diversas entidades han organizado esta semana un amplio programa de actividades en las principales ciudades españolas con motivo del Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo en conmemoración de la Declaración de Schuman, y que además este año coincide con el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea (UE).

Este año, el deporte cobrará un protagonismo especial bajo el lema '40 años celebrando juntos el Día de Europa', ya que el Consejo Superior de Deportes y las Instituciones Europeas han unido fuerzas para visibilizar los valores de la Unión a través del fútbol profesional.

Por ello, LaLiga, La Vuelta Ciclista Femenina y la Final Four de la Champions Cup de baloncesto en silla de ruedas también se han sumado a esta iniciativa que "recuerda que la democracia, los derechos humanos y el respeto unen a Europa y el deporte".

Asimismo, la Comisión Europea ha lanzado un concurso en Instagram en el que los seguidores de la cuenta '@ComisionEuropea' podrán participar en el sorteo de 25 paquetes de material promocional exclusivo para celebrar el Día de Europa.

Además, la ONCE, en colaboración con el Parlamento Europeo, emitirá un cupón colaborativo del 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la UE para el sorteo del 9 de mayo.

ACTIVIDADES EN MADRID

Según ha informado el Parlamento Europeo, del 4 al 12 de mayo, hasta 15 centros culturales del Ayuntamiento de Madrid organizan sesiones de las películas candidatas y la ganadora del Premio del Público LUX al Cine Europeo del Parlamento Europeo.

Desde el miércoles 6 de mayo, el Senado acogerá una exposición conmemorativa del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, elaborada conjuntamente por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

"La muestra pondrá en valor la contribución de España al proyecto europeo, el impacto de la Unión Europea en nuestro país y la dimensión territorial de esta historia común, con una mirada específica a cada comunidad autónoma, así como a Ceuta y Melilla", argumenta el Parlamento Europeo.

El jueves 7 de mayo habrá un concierto por el Día de Europa en el Auditorio Nacional a partir de las 19.30 horas, y ese mismo día también tendrá lugar la entrega de los premios de las IV Olimpiadas de Equipo Europa.

Ya el viernes 9 de mayo se celebrará el acto solemne del acto del izado de la bandera de la Unión Europea en la Plaza de la Villa, mientras que todas las noches del fin de semana se iluminarán de azul las sedes de de las Instituciones Europeas en Madrid, la del Ayuntamiento de Madrid, la de la Comunidad de Madrid, el Congreso y el Senado.

ACTIVIDADES EN CATALUÑA

La oficina de la Comisión Europea para Cataluña e Islas Baleares abre la Semana de Europa este lunes en el Puerto de Tarragona a las 12.45 horas.

Se celebrarán los 40 años de adhesión de España a la UE y el día nacional de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Contará con la participación de Manuel Szapiro, director de la oficina de la Comisión Europea para Cataluña y las Islas Baleares.

Los días 7, 8 y 11 de mayo habrá una 'yincana' contra la desinformación dirigidas a alumnos de primaria y secundaria en Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona.

Mientras que la noche del 8 de mayo se iluminarán de azul edificios emblemáticos como el Gran Teatro del Liceo, el Arco de Triunfo, la Torre Agbar, la Sagrada Familia o Les tres torres del Parque Güell.

MÁS ACTIVIDADES EN TODA ESPAÑA

En todo el país la red española Europe - Direct, compuesta por Centros Europe Direct y Centros de Documentación Europea, celebrará actividades dirigidas a todos los públicos y de diversas temáticas.

El martes 5 de mayo, en Córdoba se celebrará un ciclo de conferencias sobre el futuro del sector agroalimentario en la UE; al día siguiente en Valladolid, se celebran unas jornadas sobre los 40 años de la UE en España.

El viernes, en San Sebastián se podrán conocer qué oportunidades ofrece la UE a los jóvenes y el sábado en Arúcas, Gran Canaria, se iluminarán los edificios y habrá música al anochecer.