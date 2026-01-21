España defiende que la UE debe dejar claro que tiene "instrumentos de disuasión" frente a "cualquier coerción comercial"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, en una reunión en Nueva Delhi, India, el 21 de enero de 2026. - MINISTERIO DE EXTERIOR

NUEVA DELHI 21 Ene. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este miércoles que la Unión Europea debe de dejar claro al mundo su apuesta por el libre comercio y también que cuenta con los "instrumentos de disuasión" necesarios frente a "cualquier intento de coerción comercial" como el que ha planteado el presidente estadounidense, Donald Trump.

Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa en Nueva Delhi, donde se ha reunido con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, al ser preguntado por la cumbre extraordinaria que mantendrán el jueves en Bruselas los líderes europeos después de que Trump haya amenazado con imponer aranceles del 10% a partir del 1 de febrero a países europeos que habían decidido enviar tropas para una misión de observación en Groenlandia.

"Tenemos que dejar claro al mundo entero que creemos en el libre comercio y que tenemos los instrumentos de disuasión para protegernos de cualquier coerción comercial o económica", ha subrayado el ministro, que ha puesto como ejemplo el acuerdo alcanzado hace unos días con Mercosur y el que previsiblemente sellará la próxima semana la UE con India y lo ha enmarcado en la necesidad de "diversificar" los socios comerciales.

Según el ministro, la UE debe "remover los obstáculos del mercado interior para que dé toda su potencialidad y para que nuestras empresas estén en condiciones de competir con todas, también en el terreno digital", al tiempo que debe asumir en sus manos su seguridad y disuasión.

Respecto a la seguridad, Albares ha incidido, sin mencionar en ningún momento a Trump ni a Estados Unidos, en que los Veintisiete deben "dejar claro que Europa es un continente de paz y que no permitiremos que nadie traiga la guerra a nuestro continente porque la disuasión está en nuestras manos".

Esto pasa, ha vuelto a insistir, por "integrar mejor nuestras industrias de defensa y caminar hacia un ejército europeo con un paso intermedio que perfectamente puede ser una coalición de voluntarios en torno a la seguridad europea".

"Y en estos tiempos en los que se habla tanto de rearme, los europeos también tenemos que hacer un rearme moral en torno a nuestros valores, porque los valores es lo que da la esencia a nuestro modo de vida europeo", ha defendido nuevamente el ministro, en línea con lo que ha estado diciendo en las últimas semanas.

En resumen, ha rematado Albares, la UE debe "decirle al mundo entero que la coerción económica igual que la coerción militar no se puede aplicar a Europa porque tenemos los instrumentos para protegernos".

Por lo que se refiere a Groenlandia, ha reiterado que los groenlandeses ya han dejado claro que quieren seguir formando parte de Dinamarca y con ello de la UE, expresando una vez más la solidaridad de España y su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Dinamarca.