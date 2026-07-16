España y Gabón sellan un acuerdo sobre "consultas políticas" para "reforzar" los contactos de alto nivel

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con su homóloga de Gabón, Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny, en el Palacio de Viana, a 16 de julio de 2026. - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha firmado un acuerdo este jueves con su homóloga de Gabón, Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny, en materia de "consultas políticas" para "institucionalizar" y "reforzar" los "contactos de alto nivel entre ambos países".

Entre los temas de consulta se incluyen cuestiones políticas, económicas, culturales y consulares. También trataron temas internacionales y regionales en una reunión celebrada en el Palacio de Viana, según ha informado Exteriores en un comunicado.

Ambos dirigentes han profundizado en las relaciones bilaterales y han abordados las "excelentes" relaciones entre España y Gabón, con un "claro potencial" en "transición verde", "infraestructuras", "energías renovables" o "la enseñanza del español" al ocupar el quinto.

Albares ha felicitado a Marie-Édith Tassyla-Ye-Doumbeneny por el "éxito" de la transición política en Gabón y ha asegurado que la Estrategia España-África 2025-2028 supone "un instrumento fundamental con voluntad de superar la antigua relación donante-beneficiario y construir una nueva relación basada en el respeto y el beneficio mutuo" con "nuestros socios africanos".