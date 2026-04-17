España, Irlanda y Eslovenia piden debatir la revisión del Acuerdo con Israel "con todas las acciones sobre la mesa"

1079121.1.260.149.20260417213244 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una visita a las tropas en el sur de Líbano - Kobi Gideon/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de España, Irlanda y Eslovenia han pedido a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, un debate formal sobre el Acuerdo de Asociación con Israel en el que se mantengan "todas las acciones sobre la mesa", lo que incluiría su suspensión, a la luz de las medidas y las actuaciones que ha venido llevando a cabo el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, la firman los ministros de Exteriores de los tres países, entre ellos José Manuel Albares, y se la han hecho llegar con motivo de la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete que tendrá lugar el próximo martes en Luxemburgo.

Los ministros sostienen que la revisión que ya se llevó a cabo el pasado junio sobre el cumplimiento de sus obligaciones respecto del artículo 2 del acuerdo por parte de Israel, que exige el respeto de los Derechos Humanos, dejó claro que esto no era así "y la situación no ha hecho sino deteriorarse".

"Dado el nivel de violencia y la gravedad de la situación actual", añaden, mencionando Gaza, Cisjordania y Líbano entre otras cuestiones, "es urgente revisar la cuestión de la respuesta de la UE, incluidas las propuestas presentadas por la presidenta de la Comisión", Ursula Von der Leyen, el pasado mes de septiembre para una suspensión parcial del acuerdo.

En opinión de España, Irlanda y Eslovenia, países que fueron de la mano en el reconocimiento de Palestina en la primavera de 2024, "hacen falta una acción valiente e inmediata, y todas las acciones deben estar sobre la mesa", lo que incluiría la suspensión del acuerdo, si bien no se menciona expresamente. "La UE no puede seguir en los márgenes", rematan los tres ministros.

La Comisión Europea ya advirtió hace unos días de que para que pueda prosperar la suspensión parcial del acuerdo con Israel hace falta unanimidad de los Veintisiete, y hasta ahora no se ha logrado ese consenso, aunque todas las propuestas siguen sobre la mesa.

En todo caso, si Kallas atiende la petición de retomar el debate la primera oportunidad podría ser el próximo martes, cuando los ministros de Exteriores se reúnen en Luxemburgo. Además, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se han dado cita el jueves y el viernes en Chipre, aunque se trata de un consejo de carácter informal y por tanto no podría adoptarse una decisión de este tipo.

ARGUMENTOS A FAVOR DEL DEBATE

En su exposición de motivos, los tres ministros expresan su "profunda preocupación" por algunas de las medidas y decisiones militares adoptadas por el Gobierno israelí, así como algunas leyes adoptadas por el Parlamento que "contravienen los Derechos Humanos y violan el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario" y la negativa a dar marcha atrás en las mismas.

"La UE no puede seguir estando callada o inactiva ante tales violaciones, por una cuestión de coherencia y por su propia credibilidad", defienden, apelando a que ejerza su "responsabilidad moral y política".

En concreto, citan la aprobación de la pena de muerte contra los terroristas palestinos, que consideran viola el artículo 2 del Acuerdo de Asociación; la "situación insostenible en Gaza", donde se viola el alto el fuego y no entra ayuda suficiente; o el rápido deterioro de la situación en Cisjordania por la escalada de violencia contra los palestinos a manos de "colonos radicales" y en operaciones del Ejército israelí.

También mencionan Líbano, donde celebran el anuncio de un alto el fuego de 10 días y piden a todas las partes actuar con contención y responsabilidad para que cesen todos los ataques y la violencia. En este sentido, reclaman expresamente a Israel que cese de forma inmediata su operaciones militares que no respetan el Derecho Internacional y están destruyendo infraestructuras civiles, además de provocar el éxodo de 1,2 millones de libaneses.

Las declaraciones por parte de las autoridades israelíes, añaden, expresando la intención de mantener el territorio ocupado en el sur de Líbano constituyen "una violación flagrante del Derecho Internacional que no se puede permitir que quede sin respuesta".