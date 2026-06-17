España mantiene la 13ª posición en presencia global y resiste la tendencia a la baja europea en 2025, según Elcano

Archivo - Acto de izado solemne de bandera con motivo de la festividad de San Isidro, en los Jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

España mantiene su posición en el puesto 13º del ranking mundial en la edición 2026 del Índice Elcano de Presencia Global, situándose entre Italia y Australia, con un valor total de 312,1 puntos, según los resultados del estudio elaborado por el Real Instituto Elcano publicados este miércoles.

A pesar de registrar un crecimiento que el informe califica de "muy modesto" --+0,5puntos--, el país ha destacado en 2025 como uno de los pocos socios de la Unión Europea que no ha visto reducido el valor de su proyección exterior en el último año, según ha reflejado este jueves el Real Instituto Elcano en un comunicado, recogido por Europa Press.

Así, el comportamiento de España contrasta con el de otras grandes economías europeas como Alemania y Países Bajos, que han sufrido descensos acusados, o Francia e Italia, que han registrado retrocesos más moderados. Esta estabilidad ha sido posible gracias a que los ascensos en indicadores como Turismo, Deportes e Información lograron compensar las pérdidas registradas en las áreas de Manufacturas y Cultura.

En una perspectiva histórica de largo plazo --1990-2025--, España se ha consolidado en el grupo de países que han incrementado de forma sostenida su presencia global, acumulando un aumento de 157,9 puntos en valor absoluto durante las últimas tres décadas y media. El informe sitúa este crecimiento en línea con otras economías europeas y asiáticas que han ganado peso, aunque a una distancia considerable de los incrementos registrados por China y Estados Unidos.

El estudio subraya que el afianzamiento de la posición española ocurre en un contexto de "pérdida de presencia" relativo de la Unión Europea, que en 2025 ha sido superada por primera vez en la serie histórica por la presencia global de Estados Unidos. Asimismo, el Real Instituto Elcano mantiene a través de su estructura de Gobierno Corporativo --que incluye su Patronato y Comisiones-- un seguimiento estrecho de la influencia e imagen de España como parte central de su agenda de investigación.

PERIODO DE INCERTIDUMBRE

Frente a los resultados del resto del informe, el investigador principal y coordinador del proyecto Índice Elcano de Presencia Global, Manuel Gracia, ha expresado que se abre un "período de incertidumbre en el que se redefinirán las reglas, los protagonistas y, en última instancia, el devenir de la globalización".

En este sentido, ha señalado que nadie conoce con certeza si el mundo se encuentra ya en un "nuevo orden" o si sigue en "ese claroscuro donde surgen los monstruos".

Finalmente ha indicado que los resultados plantean "cierta inconsistencia" en el discurso 'MAGA' del presidente de EEUU, Donald Trump, dado que más que una pérdida de relevancia de EEUU, el estudio demuestra la "consagración de China", un país de 1.500 millones de habitantes --más del 17% mundial-- que ha experimentado "el mayor desarrollo desde 1990", ha concluido Gracia.