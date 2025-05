España pedirá al Grupo de Madrid que considere la posibilidad de sancionar a Israel por la guerra de Gaza

Albares reivindica a la AP como su único socio en el lado palestino: "Hamás es una organización terrorista que no cree en la solución de dos estados"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha manifestado que pondrá sobre la mesa la posibilidad de sancionar a Israel por su campaña militar en Gaza durante el encuentro de este domingo del Grupo de Madrid al entender que es necesario considerar todas las opciones factibles para terminar con una situación "insoportable" en el enclave palestino.

En una entrevista a France Info, Albares ha abordado el tema principal de las conversaciones que mantendrá en el Palacio de Santa Cruz con representantes de 20 países y varias organizaciones internacionales: los esfuerzos de cara a la coexistencia de un Estado israelí y otro palestino en convivencia como "verdadera solución política" para el conflicto en Oriente Próximo.

"Es lo que conllevará justicia para el pueblo palestino, es lo que garantizará la seguridad del pueblo israelí, esto es lo que traerá estabilidad y paz a todo Oriente Próximo", ha explicado Albares a la emisora francesa en una entrevista donde ha abordado también varias iniciativas para cumplir el primer objetivo marcado de cara a esa solución, el fin inmediato de la guerra de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria al enclave sin restricciones.

"Israel no puede decidir quién come y quién no", ha declarado Albares sobre las restricciones israelíes, objeto de una próxima iniciativa conjunta entre España y el Gobierno palestino ante la Asamblea General de la ONU para que Israel levante el bloqueo en Gaza.

Albares ha defendido esta propuesta "para que todos los estados del planeta, todos los estados de Naciones Unidas puedan alzar la voz junto a los palestinos para romper este bloqueo" en una decisión adoptada como una cuestión de principios porque "la dignidad de Europa también está en juego en Gaza".

En paralelo, la posibilidad de penalizar a Israel. "Debemos considerar muy claramente, y hoy lo diré en la mesa aquí en Madrid, la posibilidad de imponer sanciones. Debemos hacer todo, debemos considerar todo lo posible para detener esta guerra. Es insoportable, es verdaderamente inhumano, y no podemos seguir así", ha indicado.

LA AP, ÚNICO SOCIO PALESTINO HACIA LA PAZ

Albares ha querido reivindicar a la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino reconocido por la comunidad internacional con sede en Cisjordania, como el único socio viable de esa parte hacia la paz, dado que Hamás es un "grupo terrorista" que cometió "un atroz acto de terrorismo" el 7 de octubre de 2023 con la incursión de sus milicias en Israel, con un coste de 1.200 muertos, en el detonante del actual conflicto.

"Hamás no cree en la existencia de Israel", ha indicado Albares, "y ese no es el caso de la Autoridad Palestina", a quien el ministro considera como el único actor viable para dirigir el futuro estado palestino.

En este sentido, el ministro ha lamentado los constantes ataques a la legitimidad de la autoridad que dirige el presidente palestino, Mahmud Abbas -- cabe recordar que Estados Unidos ha mantenido conversaciones directas con Hamás para terminar con el conflicto -- y pedido a Israel que libere fondos destinados al Gobierno palestino, que ha retenido en represalia por el conflicto. "La Autoridad Nacional Palestina es obviamente nuestro socio para la paz en el lado palestino", ha remachado.

Finalmente, Albares ha querido asegurar que España no tiene intención de dar "lecciones" ni "sermones" a nadie con el impulso de sus iniciativas. "La política exterior francesa está siendo dirigida muy bien por mi amigo Jean-Noël Barrot", ha indicado en referencia a su homólogo francés antes de recomendar no obstante al Gobierno francés que un reconocimiento formal de Palestina sigue siendo "la mejor manera de proteger" los esfuerzos de paz.