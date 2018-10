Estatut.- Saura pronostica "una crisis en el seno del PP" tras la aprobación del Estatut

Actualizado 27/01/2006 13:38:51 CET

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, pronosticó hoy que "la aprobación del Estatut puede producir cierta crisis en el seno del PP" porque "se quedarán sin política" autonómica, al constatar que "no se puede ir en contra" de una iniciativa, el Estatut, que cuenta "con gran apoyo social" en Catalunya, "que se ha hecho dentro del marco constitucional y con el 90%" del Parlament.

Saura consideró que la actitud del PP, que hoy pidió que se detenga la tramitación del Estatut hasta aplicar el informe del Consejo de Estado, demuestra que los populares "están desesperados porque ven que el Estatut avanza y que se aprobará".

El conseller advirtió al PP que "el Estatut no lo parará nadie" y se mostró convencido de que la reforma "saldrá adelante". Aun así, expresó su satisfacción por que "el PP empiece a decir que sí a la posibilidad de reformar la Constitución", como plantea el Consejo de Estado, "dado que hasta hace poco decía que no". No obstante, remarcó que no es posible "esperar tres o cuatro años para reformar el Estatut cuando se haya dado la reforma constitucional".

"El PP intenta desesperadamente hacer algo para detener la aprobación del Estatut, y no lo va a conseguir", advirtió Saura, alegando que la reforma estatutaria "se ha hecho en el marco de la Constitución y con todos los requisitos democráticos".

Saura confió también en que, "finalmente, tras las negociaciones con el PSOE", ERC "se sume al sí" al Estatut, al respecto de lo cual se dijo "optimista" aunque reconoció que "no es fácil".

No obstante, el conseller remarcó que, "sea cual sea la posición de ERC" finalmente, "no ha de tener ningún impacto en el gobierno, tal como ya han manifestado las direcciones de PSC, ERC y de ICV-EA".

Saura hizo estas declaraciones tras presidir el acto de homenaje de la Generalitat a las víctimas del holocausto, en el cementerio de Montjuïc de Barcelona.