Esteban insiste en que hubo "ofrecimientos" del PP al PNV, pero atribuye a especulaciones la propuesta de un ministerio

Rechaza revelar qué le ofrecieron los populares y dice que, de momento, pasarán "página" a la espera de ver si el PP "sigue con ello"



El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha insistido en que hubo "ofrecimientos" del PP a su partido durante los contactos que mantuvieron ambas formaciones, por insistencia de los populares, para convencerles de que apoyaran la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

No obstante, ha rechazado revelar qué les ofreció el Partido Popular, tras explicar que lo que la propuesta de un ministerio es fruto de especulaciones, y ha afirmado que, de momento, pasarán "página" a la espera de ver si el PP "sigue con ello". "Ellos sabrán" ha apostillado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que no va a revelar lo que les ofreció el PP a cambio de su apoyo a la investidura de Núñez Feijóo, aunque, tal como dijo ayer en la Cámara Baja, ha reiterado que "quizá algún día" lo haga.

En todo caso, ha dicho que ya se han realizado especulaciones y, sobre las informaciones que aseguran que se les ofreció un Ministerio, ha insistido en que "nadie" del partido que ha mantenido contactos "ha dicho nada". "Son meras especulaciones y con poca imaginación", ha asegurado.

La polémica surgió el pasado miércoles cuando, durante su intervención en la primera jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al PNV de haber pasado del "tractor a la hoz y el martillo". Los jeltzales se habían negado a cualquier negociación con los populares para investir como presidente de Feijóo al rechazar cualquier "ecuación" en la que estuviera Vox, cuyo apoyo era necesario, sí o sí, para el Partido Popular.

La respuesta vino ayer de la mano de Aitor Esteban en el hemiciclo que, en coherencia con lo que los jeltzales han defendido en los últimos meses, le dijo: "Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox". Además, le advirtió de que quizá algún día llegue a contar lo que "hace un par de meses" el PP le ofreció. "Iba a ser llamativo", se ha limitó a apuntar.

Preguntado este viernes por esta cuestión, el portavoz del Grupo Vasco en la Cámara Baja ha respondido: "Si no fue ayer, hoy yo creo que tampoco. Dije que quizá en el futuro (lo dijera) y eso es largo".

En este punto, se ha referido a las especulaciones sobre que les ofrecieron un Ministerio, en concreto el de Industia, y lo ha enmarcado en las especulaciones. "Nadie que haya estado en el ajo de esos contactos y de lo que se ha hablado, ha dicho nada. Son meras especulaciones y, además, con poca imaginación", ha asegurado.

Aitor Esteban ha dicho que lo que vio es que, tras sus manifestaciones, ayer "salió inmediatamente" el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, y también el propio Núñez Feijóo, a decir que "no ha habido contactos, no ha habido reuniones".

OFRECIMIENTOS

"Claro que ha habido contactos, todo el mundo sabe que ha habido contactos y con una gran insistencia por parte del PP. Además, evidentemente, cuando hay contactos, la parte a la que le interesa convencer a la otra, hace ofrecimientos", ha subrayado.

También ha recordado que, tras asegurar Feijóo que no había negociado "nada" con el PNV porque no cabía la negociación, le preguntaron si Esteban mentía, a lo que contestó que no había dicho que el dirigente jeltzale mintiera".

"Yo ya sé que ahora va a haber mil de especulaciones y que van a decir unos una cosa y otra, pero quienes han estado dentro de la negociación no han dicho nada o no hemos dicho nada, y no lo vamos a decir por el momento", ha indicado.

De esta manera, ha subrayado que esta "página vamos a pasarla", aunque tienen que ver "si el PP sigue con ello o no, ellos sabrán". En cuanto al pacto con el PSOE, ha destacado que han conseguido "el mejor acuerdo posible para Euskadi, un acuerdo bueno". El presidente del PP aseguró ayer también que había ofrecido "una tractor nuevo" al PNV y este se había quedado "con el viejo".