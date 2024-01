Esteban (PNV) cree que "es muy difícil, por no decir imposible", que la legislatura dure cuatro años

BILBAO, 19 Ene. (EUROPA PRESS

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que "es muy difícil, por no decir imposible", que esta legislatura dure cuatro años. En caso de que se aprueben los presupuestos, ha dicho que el Gobierno de PSOE y Sumar podría mantenerse durante la mitad del mandato, pero ha advertido de que "las tensiones entre unos y otros" pueden hacer caer las cuentas.

En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, Esteban ha explicado que en esta legislatura los grupos que apoyaron la investidura tienen que tener "la suficiente habilidad para poder adaptarse", y ha señalado que el Gobierno debe ser consciente de que tendría que "llevar al Parlamento, en cuanto a normativa, las menos cosas posibles y muy concretamente".

"Nosotros entendemos que en una coalición tan compleja no todo puede ser a tu gusto. No sé si otros grupos tienen eso interiorizado. Es muy difícil, por no decir imposible que esta legislatura dure cuatro años, las cosas como son", ha remarcado. No obstante, cree que, si se logran aprobar los Presupuestos, supondría "un impulso como para mantenerse durante dos años".

A preguntas de si se fía de que el Gobierno vaya a cumplir los compromisos alcanzados con el PNV, ha dicho que es "fiable" en la que medida en que "tú sepas hacer valer eso y, sobre todo, ejerzas una presión" para que se materialicen los acuerdos.

Ahora mismo, tal como ha recordado, hay tres competencias que el Ejecutivo debe transferir a Euskadi en los próximos tres meses: ferrocarriles de Cercanías, homologación de títulos universitarios y acogida de inmigrantes.

"Evidentemente, el Gobierno tendrá que cumplir el acuerdo. Nosotros intentaremos facilitar ese presupuesto y, si al final, por tensiones de unos y otros, alguien hace caer los presupuestos o los votos están muy justitos, es muy difícil que el Gobierno continúe", ha insistido.

EH BILDU

Aitor Esteban ha vuelto a criticar la actitud que mantiene EH Bildu en Madrid, más posibilista, frente a la que desarrolla en Euskadi, y que el dirigente jeltzale ha resumido con un refrán vasco 'Etxean otso, Kanpoan uso (En casa lobo, en la calle paloma) - '.

A su juicio, la política de la formación soberanista en las Cortes Generales es "confrontar con el PNV en la medida que puede y alinearse con un bloque determinado". "No tiene demasiada tendencia a cuestiones de defensa nacional y a aunar con el PNV en ese objetivo, sino que lo que busca es un bloque más con ERC", ha añadido.

Además, ha recordado que los jeltzales ya han presentado siete proposiciones de ley y una no de ley para pleno, mientras que EH Bildu "hasta ahora no ha presentado nada".



PP

En cuanto al PP, ha afirmado que "intenta atraer claramente los votos de ultraderecha y se nota en el discurso". "Yo creo que aspira a una solución a la gallega, a intentar una mayoría absoluta. No hay margen para el diálogo, no es que ni siquiera con el PSOE, es que no pierden ocasión los representantes del PP en sus intervenciones de meterse con el PNV", ha destacado.

Por último, se ha referido a la Ley de Amnistía, en tramitación parlamentaria, para considerar que "puede acabar con un periodo de excepcionalidad". "Es indudablemente positiva y va a tener efectos buenos, aunque todavía queda mucha tela que cortar respecto a la ley y su aplicación", ha concluido.