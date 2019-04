Esteban (PNV) denuncia que se haya vuelto a usar Euskadi como "arma arrojadiza" en el debate a cuatro

Publicado 23/04/2019 10:54:38 CET

BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso y cabeza de lista del PNV por Bizkaia, Aitor Esteban, ha denunciado que se haya vuelto a usar Euskadi como "arma arrojadiza" en el debate que se celebró este pasado lunes por la noche entre los líder del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias.

A través de Twitter, Esteban se ha referido al debate a cuatro que se produjo en TVE, después de que la formación jeltzale denunciara que se excluyera a otros partidos con representación en las Cortes Generales, y expresara su temor de que se hablara de Euskadi "para denostarla".

Tras la emisión de éste en la televisión pública española, el representante del PNV ha afirmado: "Lo imaginábamos y se ha confirmado. Euskadi solo se ha vuelto a mencionar como arma arrojadiza. Para usarla. No para hablar de sus problemas. Un debate sin soluciones y con solo política del 'no'. Ésa no es la política en la que cree el PNV", ha añadido.