Ester Muñoz está convencida de que Guardiola será investida pero afea a Vox que lo dilate a mayo por "cálculo electoral"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se ha mostrado convencida este jueves de que la candidata del PP, María Guardiola, será investida presidenta de la Junta de Extremadura, pero ha recriminado a Vox que quiera dilatarlo hasta el final del plazo --el 3 de mayo es la fecha limite para evitar nuevas elecciones-- por "cálculo electoral", debido a los comicios en Castilla y León.

Así se ha pronunciado después de que los votos en contra de Vox, PSOE y Unidas por Extremadura rechazaran este miércoles la investidura de Guardiola, que únicamente contó con el apoyo de los diputados del PP. En un acto electoral en Villablino (León), el presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó que el discurso de la candidata del PP fue "interesante" pero "insuficiente todavía" para llegar a un acuerdo.

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Muñoz ha rehusado comentar "en qué estado están las negociaciones" entre PP y Vox para poder investir a Guardiola, pero ha augurado que se convertirá en presidenta en algún momento.

"Yo estoy convencida de que habrá una investidura de la señora Guardiola. No sé si será ahora o si será en mayo porque Vox prefiera aprovechar ahora que todavía hay elecciones en Castilla y León para seguir amenazando", ha manifestado.

La dirigente del PP ha señalado que con el resultado que hubo en Extremadura en las elecciones del pasado 21 de mayo "ningún votante que votó al PP o que votó a Vox entendería que no hubiera un gobierno" en esta comunidad. Los 'populares' lograron el 43% de los votos y 29 escaños y la formación de Santiago Abascal obtuvo 11 diputados y el 16,9% de los sufragios.

Muñoz ha advertido de que "muchos votantes de Vox se pueden estar empezando a preguntar" por qué su partido quiere "esperar a mayo, hasta el final", para investir a Guardiola, "pudiendo comenzar ya ese gobierno" y poner en marcha "medidas en Extremadura". "Nadie lo entendería. Y por tanto yo creo que a Vox poco a poco se le van acabando las excusas", ha resaltado.

En este punto, ha criticado los argumentos del presidente de Vox. "No puede ser que un día Santiago Abascal diga que el PP tiene que presentar una moción de censura para quitar a Pedro Sánchez y que en una investidura con el PP, Vox vote que 'no' junto al Partido Socialista", ha apostillado.

Por eso, Muñoz ha advertido de nuevo a Vox de que "las excusas se acaban" y ha insistido en que los extremeños han votado "claramente un gobierno de derechas liderado por María Guardiola, en el que Vox tiene que estar".

"Y yo creo que eso va a llegar. No sé si va a ser esta semana --el viernes hay una segunda votación de investidura-- o va a ser en mayo porque habiendo elecciones en Castilla y León, probablemente Vox en sus cálculos electorales piense que le viene mejor seguir rechazando ese gobierno", ha aseverado.

'GÉNOVA' ESPERA QUE VOX ACCEDA A RETOMAR LAS CONVERSACIONES

La dirección nacional del PP espera que Vox acceda a retomar las conversaciones "lo antes posible" para investir a Guardiola presidenta y "superar esta situación de bloqueo". A su entender, no hacerlo solo puede "obedecer a una estrategia de dilación premeditada" por las elecciones en Castilla y León, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

El próximo viernes tendrá lugar la segunda votación y ahí a la candidata del PP le bastaría la mayoría simple de la Cámara para ser investida. La dirección del PP confía en que los de Abascal permitan que sea investida ese día y ya avisa que será su "responsabilidad" si Vox se mantiene en el "no" y vota "lo mismo" que el PSOE.

En cualquier caso, fuentes de la cúpula del PP han subrayado que el voto en contra de Vox en la sesión de hoy "no mueve un ápice" su "plena voluntad de llegar a un acuerdo que dé un Gobierno estable a los extremeños".

Sin embargo, el PP nacional ha admitido que le "sorprendió" que el portavoz de Vox "revelara" este miércoles "23 de los planteamientos que han estado en la mesa de negociación en las últimas semanas", ya que, según los 'populares', ambos partidos acordaron "ser discretos" sobre las conversaciones.

"No lo esperábamos", han añadido las mismas fuentes, después de que Óscar Fernández haya desgranado una serie de 23 exigencias a las que ha vinculado su apoyo a Guardiola como presidenta de la Junta, entre las que ha citado la eliminación total de la ecotasa en defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz "hasta 2050".

"ALTO GRADO DE COINCIDENCIA" ENTRE PP Y VOX

En cualquier caso, el PP ha señalado que Vox "solo ha desvelado la tercera parte de las medidas que están siendo objeto de negociación" y ha subrayado que en el documento que contiene todas las medidas planteadas por los de Abascal "hay un alto nivel de coincidencia" entre los planteamientos de ambos partidos. "Y eso es buena señal", han apostillado las mismas fuentes.

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que su disposición para volver a reunirse es "total" y ha añadido que cuanto antes lo hagan, "antes podrán superar esta situación de bloqueo". "Confiamos en que Vox acceda a reunirse con nosotros lo antes posible con el objetivo de que el PP saque adelante la investidura de María Guardiola", han abundado.

Según el PP, para eso basta con que el partido de Abascal no vote el viernes con el partido de Pedro Sánchez. "Hay tiempo. Ojalá también haya voluntad. Por nosotros no va a quedar", han finalizado las mismas fuentes.