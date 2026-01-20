La Eurocámara reclama a España un umbral mínimo para lograr escaño en elecciones europeas

Sesión plenaria en el Parlamento Europeo - ALAIN ROLLAND

BRUSELAS, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha reclamado este martes a España que imponga un umbral electoral nacional de entre el 2% y el 5% de los votos para obtener representación en la Eurocámara y aplique la reforma electoral comunitaria aprobada en 2018, que aún no ha sido ratificada por nuestro país, el único de la UE que aún no lo ha hecho.

El texto, que no es vinculante, ha sido aprobado por una amplía mayoría en la Eurocámara con 417 votos a favor, nueve abstenciones y otros 234 votos en contra, entre los que se encuentran los socialistas españoles, el grupo de Vox en el Parlamento Europeo, Patriotas por Europa, así como eurodiputados de Sumar, PNV, Bildu o ERC, entre otros.

En concreto, el Parlamento Europeo ha instado a España a que ratifique la reforma aprobada por el Consejo en 2018 que estipula que en aquellos Estados miembro con sistema de votación por listas se debería establecer "un umbral mínimo para la atribución de escaños en las circunscripciones que cuenten con más de 35 escaños".

Hasta que España no ratifique la norma, de hecho, bloqueará la aplicación de medidas obligatorias en otros países de la Unión, como por ejemplo las normas sobre el umbral electoral en Alemania.

El texto aprobado en el pleno también destaca que nuestro país ha transpuesto algunas disposiciones opcionales de la reforma, pero solo "de manera limitada", lo que "revela una falta de voluntad política para comprometerse con un proceso democrático que refleje mejor la dimensión europea".

"Esto ha dejado el marco electoral europeo fragmentado, con importantes divergencias que debilitan la igualdad electoral y minan la confianza de los ciudadanos", prosigue el texto aprobado por una mayoría del Parlamento Europeo este martes.

REFORMA ACEPTADA POR SÁNCHEZ, PERO EL PNV IMPUSO NO APLICARLA

La reforma electoral fue aprobada por unanimidad en el Consejo de la UE, con el voto favorable de todos los gobiernos de la Unión, incluido el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.

En España, que cuenta con 61 escaños en el Parlamento Europeo, debería modificarse su Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), algo que por el momento no ha ocurrido y no parece estar tampoco en agenda.

Los comicios europeos son los únicos de nuestro país en los que se aplica el sistema de circunscripción única, lo que penaliza a las formaciones de ámbito territorial, que tendrían casi imposible superar un umbral mínimo pot si solas, aunque fuera sólo de un 2%.

No en vano, conscientes de este hecho, el PNV consiguió arrancar un compromiso al PSOE en 2023, a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez, en virtud del cual el Gobierno aceptaba "no impulsar ninguna modificación de la LOREG" y hacerlo "con acuerdo previo" de los nacionalistas vascos "en caso de extraordinaria necesidad".

EL PP: SÁNCHEZ "ANTEPONE SUS EQUILIBRIOS EN EL CONGRESO"

El ponente de la declaración, el eurodiputado del PP Borja Giménez, ha sostenido que la votación representa "un punto de inflexión institucional" y ha celebrado que la Eurocámara "ha dejado claro que este bloqueo no es técnico ni inevitable", sino más bien "una elección política consciente del Gobierno de Sánchez".

En su opinión, el presidente del Gobierno "antepone sus equilibrios en el Congreso a un compromiso europeo adoptado al máximo nivel", y al instar a España a finalmente adoptar la reforma, la Eurocámara da "un paso concreto hacia unas elecciones europeas más justas, más transparentes y ancladas en un marco democrático genuinamente común".

Además, el PP ha recordado en un comunicado que la ausencia de un umbral en España ha permitido que "formaciones con apoyos muy reducidos a escala nacional obtengan una representación sobredimensionada" en la Eurocámara, "quebrando el principio de igualdad del voto" y "alterando el equilibrio del sistema representativo".

Los 'populares' también han señalado "el aislamiento del PSOE en el ámbito europeo", ya que "una amplia mayoría de los socialistas europeos ha respaldado el informe". Del mismo modo, han cargado contra los de Santiago Abascal, criticando que "Vox se alinea con los socialistas y con Bildu" tras votar en contra de la reforma "para mantener una anomalía que beneficia al independentismo".