Ex 'número dos' de Interior subraya que hay un protocolo para estas situaciones: "Todo está planificado"

Cree que el Estado de Alarma podría ser necesario si la crisis durara más de un día

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha asegurado que hay una ley específica sobre protección de infraestructuras críticas para responder a crisis como el apagón de este lunes. "Todo está planificado", ha recalcado, para añadir que la prioridad "número uno" es recuperar el suministro eléctrico.

En declaraciones a Europa Press, el que fuera 'número dos' del exministro Jorge Fernández Díaz ha explicado que "desde el punto de vista de la organización todo está planificado", aunque ha precisado que "todo se prevé sobre el papel", pero que "cuando luego hay que ponerlo en marcha, se pone un poco a prueba", porque "esto no había pasado jamás".

Martínez se ha referido a la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, "indispensables para la vida" y que "se distribuyen en 12 grandes sectores, uno de los cuales es la energía eléctrica, el abastecimiento de agua o los transportes", además de mencionar que existe un organismo dentro de Interior que se llama Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.

"Eso está aprobado desde hace muchísimos años y contempla un escenario como este", ha subrayado, antes de indicar que no tiene "la menor idea de qué ha causado" el apagón, pero que el plan se empezó a pensar "no para riesgos de carácter físicos, como lo podían ser hace a lo mejor 20, 30, 40 años", sino más bien "cibernéticos".

Preguntado por qué es lo prioritario en este tipo de casos, Martínez ha indicado que lo "primero" es que "se restablezca el suministro, porque eso es la prioridad número uno".

"A mí me consta que uno de los lugares en los que más se puso el foco cuando se desarrollaron los planes estratégicos de sectores críticos como la energía fue precisamente Red Eléctrica, porque es absolutamente crucial", ha añadido.

Y LA SEGURIDAD CIUDADANA

También ha calificado como prioridad que "se garantice la seguridad ciudadana", destacando que en Madrid se aprecia "un gran despliegue policial que, dentro del caos, está funcionando razonablemente bien".

Cuestionado por la petición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al Gobierno central para que declare la emergencia nacional e intervenga el Ejército ante las consecuencias del apagón eléctrico, el exdirigente ha señalado que le "parece razonable", siempre y cuando la crisis no dure más de un día.

Ha valorado que en el caso de que la crisis dure solo unas horas no sería necesario declarar el Estado de Alarma, aunque es una de las herramientas de las que dispone el Gobierno para manejar la situación y poder adoptar medidas extraordinarias.

"Si esto dura sólo un día probablemente no, pero si hay sucesivos apagones o no se pudiese restablecer bien la electricidad, entiendo que es una de las opciones, aunque desde luego no me querría poner en el lugar de quienes tienen que tomar la decisión, pero entiendo que es una de las opciones", ha concluido sobre la posibilidad de que se aplique una situación extraordinaria.