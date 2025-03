Excargo de Transportes dijo al TS que envió la oferta de la trama Koldo a Puertos del Estado para "agilizar" la compra

Dijo desconocer cómo llegó la oferta de Soluciones de Gestión a manos de Koldo y negó haber interpretado que viniera de Ábalos

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex subsecretario de Estado de Transportes Jesús Manuel Gómez aseguró ante el Tribunal Supremo (TS) que envió la oferta de Soluciones de Gestión --empresa de Víctor de Aldama-- a Puertos del Estado para "agilizar" la compra de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia. No obstante, dijo desconocer cómo llegó dicha oferta a manos del exasesor ministerial Koldo García --quien se la facilitó a él-- y negó haber interpretado que procediera del exministro José Luis Ábalos.

Así consta en la declaración como testigo, a la que ha tenido acceso Europa Press, que prestó el pasado 25 de febrero ante el instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, que investiga las presuntas comisiones cobradas por Ábalos y García a cambio de adjudicar contratos de obra pública y de compra de material sanitario en plena pandemia a De Aldama y sus socios.

Aunque Gómez declaró como testigo, cabe recordar que está investigado en la rama del 'caso Koldo' que se investiga en la Audiencia Nacional. Por ello, acudió al Supremo acompañado de su abogado, quien insistió en que el hecho de que se le llamara como testigo atentaba contra su derecho de defensa.

En su declaración ante el Supremo, el ex subsecretario de Transportes explicó que él ni recibía las ofertas para la adjudicación de mascarillas ni era la persona que decidía a quién se le concedía el contrato. Según precisó, dicha responsabilidad recaía, en este caso, en el órgano de contratación de Puertos del Estado.

"Yo en ningún caso recibía las ofertas ni en este contrato ni en ningún contrato en los seis años que he sido subsecretario, porque yo no era el órgano de contratación", apuntó. No obstante, aseguró que sí recibió la oferta de Soluciones de Gestión el 20 de marzo de 2020, "hacia las dos de la tarde".

"Como indiqué en la Audiencia Nacional, me la dio Koldo en papel, en mano", señaló para luego incidir en que, dada la situación de "emergencia" que atravesaba el país, hizo llegar la oferta a Puertos del Estado, aunque no era su "competencia".

"Cuando me dio la oferta, yo, por agilizar, se la hice llegar a Puertos del Estado", manifestó. Y, al ser preguntado si interpretó que aquella oferta --al venir de Koldo-- procedía de Ábalos, contestó que no: "Yo no he interpretado nada".

"A MÍ ÁBALOS NO ME DIO NINGUNA INSTRUCCIÓN"

Posteriomente, a preguntas del abogado del exministro, Gómez señaló: "A mí el señor Ábalos no me dio ninguna instrucción de quién tenía que ser adjudicataria".

El excargo dijo desconocer cómo le había llegado la oferta de Soluciones de Gestión a Koldo. Y señaló que, aunque ahora sabe que dicha empresa está vinculada a De Aldama, en aquel momento no lo sabía.

Preguntado por las afirmaciones de Ábalos y Koldo, que en sus respectivas declaraciones como investigados dijeron que la decisión de elegir a la empresa adjudicataria correspondía al subsecretario de Estado de Transportes y a los técnicos, Gómez defendió que dicha decisión no le correspondía a él.

Con todo, el excargo de Transportes reconoció que Ábalos le encargó realizar una compra de mascarillas en los primeros días del estado de alarma y que, tras analizarlo con su equipo, concluyó que lo "más fácil" era que la compra se realizara a través de Puertos del Estado porque tenía "capacidad financiera", "tesorería", "experiencia en grandes suministros" y "capacidad logística".

"Entendimos que era la mejor opción para hacer esa compra, que era una compra que nunca se había hecho en unas condiciones muy difíciles", agregó. Al hilo, Gómez indicó que así se lo propusieron a Ábalos, a quien --según dijo-- le pareció "bien", por lo que luego prepararon el borrador de la orden y aplicaron la misma fórmula para ADIF.

Según precisó, aquel borrador contemplaba que hacían falta 4 millones de mascarillas para 15 días u 8 millones para un mes. Finalmente, se optó por la segunda cifra porque "el suministrador decía que tenían que ser 8 millones de mascarillas", señaló Gómez. "Por esta razón cambiamos la orden", explicó para luego incidir en que entendió que era una "indicación del ministro", quien luego firmó dicha orden.

Al hilo, Gómez señaló que una vez que el contrato se adjudicó en la Subsecretaría de Transportes recibieron información de cómo iba el suministro de mascarillas. "Estábamos pendientes y, si nos lo requería, pues les dábamos asesoramiento o apoyo técnico. Eso es lo que nosotros hacíamos durante la ejecución del contrato, porque del contrato se encargó Puertos del Estado, que era el órgano de contratación", insistió.

Según el exsubsecretario, una vez adquiridas las mascarillas se pusieron a disposición de los transportistas, pero no todos fueron a recogerlas. "Al final de un periodo sobraron algunas (...) que se repartieron entre las empresas del Grupo de Transportes", apuntó.

OFERTAS "EXTEMPORÁNEAS" REENVIADAS POR SÁNCHEZ MANZANARES

Gómez se desmarcó de la compra de mascarillas por parte de ADIF y aseguró que solo participó en el borrador de la orden, no en el procedimiento de contratación.

"Solo conocía la oferta de Soluciones de gestión que le había enviado a Puertos del Estado el día 20. Posteriormente, el señor Álvaro Sánchez Manzanares, de Puertos del Estado, me envió otras ofertas que era extemporáneas", indicó.

El excargo aseguró que no hizo nada con dichas ofertas porque "era tarde para el contrato de Puertos del Estado" y reiteró que no había recibido ninguna relativa a la convocatoria abierta por ADIF.

Gómez explicó que se acordó comprar más mascarillas por orden de Ábalos y que él, en calidad de subsecretario, propuso que se hiciera a través de ADIF "porque Puertos del Estado estaba todavía involucrado en la primera compra".

Con todo, defendió que ambas fueron compras de "emergencia" que están contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público.

Al margen, también se le preguntó a Gómez cuántas veces se ha reunido con Koldo García después de que éste cesara en el Ministerio. El ex subsecretario aseguró que había mantenido varios encuentros con él porque mantenían una relación "de haber compartido tiempo" en Transportes.

LA QUERELLA QUE PREPARABA ÁBALOS

En el marco de aquel interrogatorio se le preguntó a su vez si entregó un sobre a Koldo García para Ábalos durante su estancia en el Ministerio, el ex subsecretario aseguró que sí: "Me parecía la forma más fácil de hacérsela llegar al ministro que no sé dónde estaba".

El sobre en cuestión contenía documentación, "que es pública y accesible", que le había pedido el entonces ministro para una querella que estaba preparando. "Creo recordar que me dijo contra un periodista", añadió.