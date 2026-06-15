El excomisionado del Gobierno para la dana admite problemas de coordinación, pero los achaca a la "crispación política"

1096253.1.260.149.20260615150018 El excomisionado especial para la dana, José María Ángel Batalla, comparece ante la Comisión de Investigación, en el Senado, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana en la Comunitat Valenciana, José María Ángel, ha admitido que hubo problemas de coordinación entre las administraciones durante el proceso de recuperación posterior a la catástrofe del 29 de octubre de 2024, aunque los ha atribuido al clima de "crispación política" existente entre las instituciones implicadas.

Así se ha pronunciado el excomisionado del Gobierno durante su interrogatorio en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana, que ha coincidido además con la comparecencia de la alcaldesa de Valencia María José Catalá en la comisión homóloga del Congreso.

En cualquier caso, José María Ángel ha defendido que no desempeñaba responsabilidades relacionadas con la gestión de emergencias cuando se produjo la dana, ya que fue nombrado comisionado para la reconstrucción el 11 de diciembre de 2024, más de un mes después de la catástrofe.

Durante su intervención, ha reivindicado la actuación del Gobierno central tras la riada y ha asegurado que la respuesta del Ejecutivo ha sido "referente" incluso para otros países interesados en analizar la gestión de la reconstrucción. No obstante, ha reconocido margen de mejora en la respuesta administrativa.

"¿Podría haber sido más rápida? Probablemente", ha señalado, aunque ha destacado el volumen de recursos movilizados por el Gobierno para hacer frente a los daños ocasionados por la dana.

CRITICA LA "CRISPACIÓN POLÍTICA"

Cuestionado por el PP sobre el retraso en la constitución de la Comisión Mixta Intergubernamental para la reconstrucción, el excomisionado ha considerado que uno de los factores que dificultaron la colaboración entre administraciones fue el clima político existente en la Comunidad Valenciana.

"Yo creo que esto es proclive de la situación de crispación política que hemos vivido en la Comunitat", ha lamentado Ángel.

No obstante, ha defendido que las reuniones técnicas entre representantes de la Generalitat Valenciana y distintos ministerios fueron "proliferando" durante el proceso de reconstrucción.