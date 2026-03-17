El exDAO se muestra "tranquilo" y "bien" a su llegada al juzgado para declarar por presunta agresión sexual

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González (c), a su llegada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha dicho sentirse "tranquilo" y "bien" antes de entrar al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid para declarar sobre una supuesta agresión sexual contra una subordinada.

Tanto él como su abogado han llegado poco antes de las 10.00 horas en un furgón negro con los cristales tintados. El exDAO y la denunciante están llamados a declarar a las 10.30 horas.

Por su parte, Jorge Piedrafita, el letrado de la mujer, ha llegado sobre las 9.40, aunque no iba acompañado por ella. Según han contado fuentes jurídicas a Europa Press, la denunciante ha entrado por una puerta secundaria con el fin de mantener el anonimato.

Cabe recordar que González renunció al cargo tras conocer que el juez había admitido a trámite la denuncia presentada en su contra y le había citado a declarar como querellado.

El juez apuntaba en un auto que los hechos denunciados "hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales", después de que el abogado de la denunciante alertara también en la querella de supuestas coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

CONDUCTA "OBSESIVA" Y "AGRESIVA"

La denunciante, agente de la Policía subordinada de González, mantuvo "en el pasado una relación de afectividad" con el exDAO que "estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta" dada su posición, según la querella.

"Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión", señaló.

La relación, según el escrito, finalizó "por decisión unilateral" de la mujer, una "circunstancia" que González "no aceptó", iniciando "a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos" denunciados, la presunta agresión sexual.

Esos hechos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba prestando "servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada", detalló. A partir del mediodía, ésta habría recibido "múltiples llamadas telefónicas" de González "requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria", agregó.

Por su parte, el exDAO afirmó en un escrito que ofreció a la denunciante marcharse de la vivienda en la que habrían ocurrido los hechos y negó que le impidiera irse, al tiempo que vinculó la querella a "celos" de la mujer.

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