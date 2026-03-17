El exDAO niega la presunta agresión sexual y atribuye la querella a "pretensiones profesionales" de la denunciante

El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, a su llegada al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha negado haber cometido una agresión sexual a una subordinada y ha atribuido la querella contra él a las "pretensiones profesionales y personales" de la denunciante. Por su parte, la mujer ha ratificado su querella ante el juez.

Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, las dos partes han defendido este martes sus versiones opuestas sobre lo ocurrido ante el magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que investiga los hechos.

En declaraciones a los periodistas, González ha asegurado que ha ido al juzgado a "demostrar" su "inocencia" ante el juez, afirmando que la querella le ha "destrozado la vida personal, familiar y profesional".

"Me han destrozado la vida por algo que no he hecho en absoluto. Ya me han juzgado, me han condenado sin ninguna prueba. Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales", ha agregado.

EL EXDAO SE RECONOCE EN EL AUDIO, SEGÚN LA DEFENSA

El exDAO ha dicho que espera que el audio presentado por la denunciante al juez pueda "esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante", puesto que esa es "la prueba principal" en la causa.

Se refiere a un audio aportado por la denunciante a la causa que, según la defensa, probaría la supuesta agresión sexual, y que se ha podido escuchar durante la sesión. De hecho, según ha explicado el letrado de la denunciante, Jorge Piedrafita, el exDAO "ha reconocido la plena validez" del documento y "su voz", y "no lo ha impugnado".

"Lo reconoce y asume en toda su integridad", ha resumido, asegurando que en un momento de la declaración el juez le ha dicho al exDAO que ha escuchado "perfectamente" el ruido de una cremallera, mientras que él lo ha negado, siempre según la versión de Piedrafita.

LA MUJER "HA ACREDITADO" TODO

El letrado ha explicado a los periodistas que la mujer se ha ratificado en la querella presentada en una declaración "dura y difícil" en la que ha detallado los hechos, ha contestado a todas las preguntas y "ha acreditado todos los extremos que se le han preguntado".

"Frente a eso, hemos tenido a un investigado que se ha acogido a su derecho primero a no declarar las preguntas de esta parte y luego se ha acogido a su derecho a mentir. Ha estado errático, no ha contestado a cosas y yo creo que se le han pillado en muchas mentiras", ha añadido.

Así, ha afirmado que a la mujer "se le ha preguntado absolutamente por todo, con todo detalle" y ella ha respondido todas las preguntas, incluso aquellas que "el juez ha dicho que no eran procedentes", para incidir en que "no tiene nada que ocultar y que está en posesión de la verdad".

RECHAZADAS LAS MEDIDAS CAUTELARES

En cuanto a las medidas cautelares, Piedrafita ha solicitado que se prohíba la comunicación entre el expolicía y la mujer, una petición que ha sido rechazada.

Según el auto, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez argumenta que el investigado "ni se ha acercado" a la denunciante "ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio".

Y ha añadido que "no parece que exista riesgo" de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos "se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante" habida cuenta de que el exDAO "ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial".

El abogado ha declarado ante la prensa que es una decisión que le "sorprende mucho" y ha avanzado que la va a recurrir. "Decir que no existe riesgo objetivo para una persona que va 24 horas al día escoltada me parece bastante sorprendente", ha apostillado.