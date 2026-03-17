Marlaska censura la "miseria política" del PP tras acusarle de tapar el caso DAO y preguntar por el marido de Iceta

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado este martes al PP su "miseria política" por recurrir al "bulo y la mentira" al acusarle de tapar la presunta agresión sexual del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía José Ángel González y pedirle explicaciones sobre el marido del exministro Miquel Iceta.

En sendas interpelaciones en el Senado, el PP ha arremetido contra el "oscurantismo" del Ministerio del Interior. "Usted lo sabía y lo tapó", ha dicho la senadora Nidia Arévalo sobre el caso del ex DAO, "que era 'vox pópuli' en la Policía Nacional".

"Sólo se dedican al bulo, a la mentira; realmente eso es una miseria política", ha contestado Marlaska, que ha vuelto a negar que tuviera conocimiento con antelación de la presunta agresión del ex DAO a una subordinada y, además, ha retado a la senadora a sostener esto fuera de sede parlamentaria porque, en su caso, interprondá una demanda.

El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo se ha centrado en pedir explicaciones por las conversaciones de Whatsapp entre el marido del exministro Miquel Iceta y Koldo García que apuntan a que estaría interesado en guardar armas en Moncloa, aprovechando para ello la mediación del comandante Rubén Villalba.

"Dice usted que el tema de las armas están en los Whatsapp incautados a Koldo, pero todos los incautados están en la causa judicial", ha contestado Marlaska, reprochando al PP que "le hiciera perder el tiempo" con estas cuestiones y remitiéndose a lo que ordene el juez instructor.

"El juez podrá deducir la causa que entienda conveniente si ve que hay un delito complementario distinto del investigado", ha continuado Marlaska, dirigiéndose a Martínez-Maíllo para reprocharle: "Es usted un ignorante y lo hace con mala fe; prefiero que sea usted ignorante, que no lo haga con mala fe".

NO TERMINARÉ ANTE UN TRIBUNAL

El PP también ha preguntado si hizo desaparecer un atestado policial de una supuesta fiesta durante la pandemia en la que habría participado el exdiputado socialista Felipe Sicilia y por la decisión de poner protección policial a Sarah Santoalla.

"Es una vergüenza que mientras en su Ministerio se destinen escoltas a una influencer tertuliana sin riesgo judicialmente acreditado, España registra cifras récord de violaciones", ha dicho Nidia Arévalo.

En su respuesta, Marlaska ha sostenido que ahora hay más policías y mejor formados y con más medios para combatir las agresiones sexuales --reconociendo que se han duplicado desde 2018-- y ha negado que él "se meta" en las investigaciones que desarrollan las fuerzas de seguridad, ya sea la UCO o la UDEF. "No sé si seré el peor o el mejor ministro, pero seguro que no terminaré ante un tribunal acusado de graves delitos", ha dicho.

También ha mostrado su confianza en las investigaciones judiciales, remarcando que esto es así también para casos como el de la compra de mascarillas que afecta al expresidente de la Diputación de Almería, del PP, o al del hermano y novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que es "éticamente reprobable".