Exdiputados de Ciudadanos denuncian la "podredumbre" de los grupos parlamentarios y que España "ya es una dictadura"

Díscolos de la formación naranja y de Vox regresan a Congreso para arropar a Pablo Cambronero en la presentación de su libro



MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exdiputada de Ciudadanos (Cs) Marta Martín Llaguno ha denunciado este lunes la "podredumbre" en la que, a su juicio, se encuentra el "sistema partidista" en el Congreso, es decir, el funcionamiento de los grupos parlamentarios, y lo ha hecho en la propia Cámara durante la presentación de un libro del que fuera su compañero de partido Pablo Cambronero, quien ha denunciado que España "ya es una dictadura".

La presentación de libro 'Una hormiga contra el sistema' ha reunido en la Sala Constitucional del Congreso a otros exparlamentarios de Cs como Fran Carrillo o Marcos de Quinto --quien ha actuado como moderador--, pero también de Vox, como la que fuera secretaria general del grupo parlamentario Macarena Olona; quien actuó como su portavoz económico Rubén Manso --del ala más liberal de la formación-- y los también exdiputados de la anterior legislatura Víctor Sánchez del Real y Cristina Esteban Calonge.

Cambronero ha recordado cómo vivió su paso al Grupo Mixto del Congreso tras dejar Ciudadanos pero mantenerse en su escaño, y, como muchos de los intervinientes, se ha quejado de que le tacharan de tránsfuga y de que no le reconocieran ningún derecho como diputado, puesto que no podía intervenir ni en los Plenos ni en las comisiones y únicamente se le permitía registrar preguntas escritas al Gobierno.

Precisamente, se jactado de que en aquellos meses pidió cuentas al Ejecutivo sobre muchos asuntos que han acabado en los tribunales. "Me llamaron creador de bulos pero muchos de estos temas ahora están judicializados", ha dicho.

TANTOS VOTOS, TANTOS DERECHOS

Además, ha urgido a un "cambio del sistema" porque, a su juicio, el vigente "empieza a no ser ya representativo de la gente". Así, ha apostado por un método que sirva para avanzar en la "representatividad real". "Si tengo tantos votos, tengo tantos derechos; si no tengo la voz de la mayoría no puedo decidir por la mayoría", ha dicho, incidiendo en que "un presiente del Gobierno no puede hacer lo que le dé la gana sin tener una mayoría que le legitime".

En este contexto, ha lamentado que desde su punto de vista, la "inmensa mayoría" de la sociedad española todavía "no es consciente de que vive en una dictadura" y de que actualmente "no hay poder legislativo" y el Congreso "es un adorno". "La dictadura ya está aquí", ha sentenciado.

Entre los asistentes estaba la también exdiputada 'naranja' Marta Martín quien ha tomado la palabra para denunciar la "podredumbre" del funcionamiento de los grupos parlamentarios y los "abusos" que se cometen contra los diputados, incluso desde las direcciones de estos grupos, y ha pedido una investigación sobre este asunto.

Marcos de Quinto, por su parte, ha puesto como ejemplo de ese comportamiento el reparto de las portavocías de las comisiones parlamentarias y cómo, según su relato, la dirección del grupo de Ciudadanos decidió sobrecargar de trabajo a Martín Llaguno "para que se desfondara y tirara la toalla".

La que fuera diputada por Alicante se dio de baja en Ciudadanos y dejó su escaño un día después de que Cambronero pasara al Grupo Mixto, en marzo de 2021. Lo hizo tras mostrar su discrepancia con algunas de la decisiones adoptadas por el partido tras la llegada a la Presidencia de Inés Arrimadas.

OLONA Y LIBERALES DE VOX

También han estado en el acto dos exdiputados de Vox en la anterior legislatura, vinculados al ala más libertal del partido, con quienes la dirección no contó para las listas de las últimas generales: Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso.

El primero también ha cuestionado la, a su juicio, "excesiva autorregulación" de lo que ha llamado "industria política" y la "aparición de cárteles" en su seno, mientras que Manso ha hablado de la "idolatría al Estado" --el "convencimiento de que todo depende del Estado"-- y ha denunciado que los partidos alienten esa idea al formar parte del sistema.

También ha tenido palabras de cariño para Cambronero la exdirigente de Vox Macarena Olona, quien dejó el partido de Santiago Abascal en el verano de 2022. "Siempre le consideré uno de mis diputados", ha confesado la que fuera secretaria general del grupo de Vox que hizo 'hueco' físico a Cambronero en la bancada que ocupa Vox cuando se pasó a Grupo Mixto.