Exdirector del CNI pone en duda que los servicios de Inteligencia no avisaran de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Archivo - El ex director del Centro Nacional de Inteligencia y ex embajador, Jorge Dezcallar, durante la presentación de su nueva novela. - ÁNGEL DE ANTONIO. VÍA EUROPAPRESS - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador, Jorge Dezcallar, ha puesto en duda que los servicios de inteligencia españoles no tuvieran monitorizada la entrada masiva de migrantes ilegales a Ceuta desde Marruecos. "Me extrañaría mucho, sinceramente", ha remachado.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, el que fuera máximo responsable de la inteligencia española entre los años 2001 y 2004 ha indicado además que "50.000 personas al otro lado de la frontera no se mueven sin que el CNI se dé cuenta".

En este sentido, Dezcallar ha asegurado que "si hay un país que el CNI conoce bien es Marruecos" y ha querido resaltar el papel que cumple el servicio de Inteligencia español en Europa como "centro que mejor conoce el Magreb".

NO ES SÓLO UNA CRISIS MIGRATORIA

Dicho esto, ha subrayado la "negligencia o, al menos, falta de interés" por parte de las autoridades marroquíes de "impedir" la entrada masiva de migrantes el pasado jueves en Ceuta, por lo que considera que no se trata de una crisis migratoria más, sino de algo "mucho más serio": "Es una crisis que afecta a la soberanía y a la integridad territorial", ha apostillado.

Además, sobre si se ha utilizado la migración como arma política, Dezcallar mantiene que la estrategia de "guerra híbrida" es un elemento que Marruecos emplea "en función de sus conveniencias de política interna".

Por último, Dezcallar ha respaldado las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, "que ha alabado la gestión y el trabajo que ha hecho el CNI" en la crisis migratoria que afectó a la ciudad autónoma.