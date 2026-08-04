Las cifras de la crisis migratoria de Ceuta: 72.000 entradas de migrantes, 70.000 retornados y 75 muertos

Migrantes llegados ilegalmente a Ceuta - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cifrado este martes la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado jueves en 72.000 personas y que, según sus cálculos, unos 70.000 ya han abandonado la ciudad autónoma.

Así lo ha indicado en rueda de prensa tras la reunión de los ministros del ramo de la UE ante esta emergencia migratoria, deslizando que aún no han salido unas 2.000 personas que cruzaron la frontera entre Marruecos y España.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda de Ceuta, Kissy Chandiramani, eleva esa estimación al sostener que en la ciudad autónoma hay entre 3.000 y 5.000 "todavía deambulando por la calle".

La cifra de migrantes que entraron en Ceuta aportada por Marlaska es superior a la aportada el pasado viernes, cuando se estimó que lo habían hecho cerca de 50.000 personas.

Esa misma mañana del viernes la web del Departamento de Seguridad Nacional, que forma parte del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, publicó un mensaje en el que señalaba que alrededor de 49.000 personas habían entrado a Ceuta en un solo día. Esa publicación, que luego fue borrada, ha supuesto el cese de una funcionaria encargada de la página web de este organismo.

Desde Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, hablaba el lunes de que hasta 80.000 personas pudieron entrar en la ciudad autónoma, aunque este martes el portavoz de su Gobierno, Alejandro Ramírez, ha rebajado esta estimación al situarla en unos 75.000 migrantes, todavía por encima de la cifra de Interior.

MARRUECOS RECONOCE 11 MUERTOS

En cuanto a la cifra de fallecidos en el intento de entrada ilegal en España, la Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado este martes el hallazgo desde el lunes de tres nuevos cadáveres relacionados con la entrada masiva que sufrió la ciudad, elevando el cómputo a 75 fallecidos durante esta crisis.

A dicha cifra hay que añadir los 11 fallecidos que reconoció durante el pasado domingo el Gobierno de Marruecos en el ámbito de sus aguas territoriales.