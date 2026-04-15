El exdirector de la Policía Cosidó niega que conociera espionajes a Bárcenas ni del término "Kitchen"

El ex director general de la Policía Ignacio Cosidó Gutiérrez a su llegada a la Audiencia Nacional, a 15 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó ha negado este miércoles que tuviera conocimiento en 2013 del presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, asegurando que lo que sí supo es que existía "una investigación" policial relacionada con el 'caso Gürtel' y que no escuchó el término "cocinero" o "Kitchen".

"Tenía conocimiento de que existía una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) denominada 'investigación Gürtel', y esa era la operación de la que tenía conocimiento", ha detallado durante su declaración como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga el 'caso Kitchen', en el que están acusados, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su ex 'número dos' Francisco Martínez o el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

"Recuerdo perfectamente la investigación 'Gürtel', pero como cocinero o 'Kitchen' no tengo constancia de haberlo oído", ha respondido tras ser preguntado por la abogada del PSOE, que ejerce la acusación popular.

A preguntas del fiscal sobre si tuvo conocimiento de un operativo de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) para extraer información sobre el entorno de Bárcenas, Cosidó ha explicado que no, puesto que siempre ha entendido que las investigaciones de carácter judicial "se hacen bajo órdenes de fiscales y jueces" y que el conocimiento sobre la misma se circunscribía a la "existencia de la operación y no tanto de procedimientos y actuaciones concretas desarrolladas".

Según los investigadores, el presunto operativo parapolicial se habría organizado desde la Dirección Adjunta Operativa, el máximo mando operativo de la Policía, encargado de la coordinación de las distintas unidades que forman parte del cuerpo.

Así, Cosidó ha señalado que no recuerda si el exDAO Eugenio Pino, acusado en el juicio, le comentó alguna cuestión relacionada con la obtención de información bancaria de Bárcenas. "En el marco de la investigación (de Gürtel) se investigarían todos los extremos, pero no lo comentó", ha agregado.

Aunque posteriormente ha reconocido haber comentado "muchas veces los resultados de las investigaciones" con Pino y ha señalado que fue él quien sugirió el nombramiento de Pino como DAO y también fue quien nombró a Marcelino Martín Blas, ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, también acusado en este juicio.

COSIDÓ: "MI POSICIÓN ERA INTENTAR INTERFERIR LO MENOS POSIBLE"

El exdirector general de la Policía ha subrayado que no habló con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez sobre operaciones de la DAO para conseguir información de Bárcenas, exponiendo que hubo "intercambios de información sobre la investigación de la UDEF de carácter general" y remarcando que, en todo caso, no tenía "conocimiento preciso" de las actuaciones del departamento de delincuencia económica y fiscal.

"Mi posición era intentar interferir lo menos posible en las investigaciones policiales", ha declarado Cosidó.

También ha negado conocer que Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, "estuviera actuando en el marco de la operación" y ha señalado que tampoco "tenía conocimiento en concreto" que hubiera aprobado la oposición.

UN ENCUENTRO FORTUITO CON VILLAREJO: "DEJAMOS LA PUERTA ABIERTA" De la misma forma, ha negado haber intervenido para que se asignase a Villarejo el cometido de obtener información sobre Bárcenas, aseverando que su relación con el comisario jubilado "no era de confianza" y, por ende, no le hubiera parecido "adecuado" que se le hubiera encomendado esa misión.

Además, ha aseverado que Villarejo "interpuso alguna querella contra" él, pero que "como no fueron admitidas a trámite" no tuvo "conocimiento preciso de cuál era la querella o cuál era la denuncia.

Sin embargo, ha asegurado que se reunió a solas con Villarejo en su despacho en un encuentro "fortuito y puramente protocolario". "Dejamos la puerta abierta y fue realmente breve", ha explicado el exdirector de la Policía.

Cosidó ha confirmado que "se abrió un expediente disciplinario al señor Villarejo" porque "había atentado contra el honor" de otro comisario.

"En algún momento se propuso también un cese del señor Villarejo", ha indicado el exresponsable policial, que ha explicado que "como se produjo luego la petición de pase a jubilado voluntariamente, se resolvió ese expediente en lugar de la petición de cese".

NO ES HABITUAL QUE SE CRUCE VIGILANCIAS

Respecto a la vigilancia a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, ha señalado que no tuvo "conocimiento que se le estuviera dando una protección", y ha aseverado que "no es habitual" que "se crucen" vigilancias y seguimientos policías "y no se sepa".

Cosidó ha detallado que en caso de vigilancia policial para su protección "lo razonable" es que Iglesias tuviera conocimiento de ello, aunque ha precisado que "puede ser que a alguien se le imponga una protección discreta".

Cosidó ha indicado que "la única petición" de protección que se le hizo fue que impulsara la investigación sobre Bárcenas "de un aspecto muy concreto que había aparecido en medios de comunicación", y que más tarde, el juez instructor le pidió que se "abstuviera absolutamente de cualquier tipo de actuación"

Asimismo, ha explicado que "en ocasiones se han tomado medidas para ante determinada presión mediática preservar de alguna manera también la intimidad o el honor de las personas".