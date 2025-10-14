El exdirector de Salud de Baleares confirma que la oferta de la empresa ligada a la trama Koldo llegó de un Ministerio

El exdirector general del Servicio de Salud de las Illes Balears, Julio Fuster Culebras, durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exdirector general del Servicio de Salud de Baleares Julio Fuster Culebras ha confirmado este martes desde el Senado que la oferta de mascarillas de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas --empresa vinculada a la trama Koldo-- llegó de un Ministerio, aunque ha dicho que desconoce si era Industria o Transportes.

"¿Quién iba a dudar del Gobierno de España?", se ha preguntado el exresponsable del Servicio de Salud de Baleares durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Ante las preguntas del senador del PP Miguel Àngel Jerez, Julio Fuster ha precisado que él no gestionaba ese contrato de mascarillas, aunque sí que conoce que entró una llamada del Ministerio en el departamento de gestión del servicio de salud.

Según ha explicado, ese emisario del Ministerio, que ha dicho desconocer quién era, les trasladó que el Gobierno estaba trayendo un avión cargado de mascarillas KN95, equiparables a las FPP2, para la Policía Nacional, Guardia Civil y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que les sobraba una partida.

Ante esto, el exdirector del Servicio de Salud ha señalado que se les pide las fichas técnicas y el papeleo, que se les remite a la central de compras para que "analice si realmente esa oferta es correcta o no" y finalmente se acaba materializando el contrato.

