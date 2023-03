Un exempleado de 'Gürtel' reconoce que fue contratado por sus contactos con políticos en la Generalitat Valenciana

Asegura que conoce a Camps "desde la infancia" y que son "amigos", pero niega "contacto" para la contratación



MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exempleado de la 'Gürtel' Ignacio Blanch ha reconocido este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market que fue contratado por la trama por sus contactos con políticos y cargos en la Generalitat Valenciana.

"¿Se le contrató por la posibilidad de abrirse camino entre responsables que pudieran facilitar el acceso a las instituciones?", le ha preguntado la representante de la Fiscalía Anticorrupción. "Pues hasta cierto punto", ha asegurado Blanch en su declaración como testigo.

En este contexto, el que fuera trabajador de la trama ha explicado que su trabajo como periodista le llevó a conocer a altos cargos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Esos dirigentes, posteriormente, llegaron a ocupar en algunos casos puestos de responsabilidad en la administración.

El Ministerio Fiscal también ha cuestionado a Blanch por su relación con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que se enfrenta a una petición por parte de Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por las presuntas ilegalidades cometidas en relación al contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.

"Somos amigos. Estuvo en el funeral de mi padre, que se produjo hace un par de meses", ha explicado, añadiendo que ambos se conocen "desde la infancia". "Pero en el ámbito del que estamos hablando no tenía ningún contacto", ha querido aclarar.

CAMBIÓ "IMPRESIONES" CON 'EL BIGOTES'

Así las cosas, Blanch ha sostenido que el otrora mandatario autonómico no fue el encargado de introducirle a uno de los cabecillas de la trama: Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes'. El responsable de introducirle fue, según ha apuntado, un "compañero de estudios".

En concreto fue Pedro García Jimeno, ex director general de la Radio Televisión Valenciana, el que le "puso en contacto" con 'El Bigotes', con quien se reunión en un hotel en el centro de Valencia. "Cambiamos impresiones y fui yo el que le propuse venir a Madrid para ver cómo funcionaban las empresas" de la trama, ha añadido.

Por otro lado, Blanch también ha reconocido el motivo que le llevó a dejar Orange Market, la empresa de la trama de la que llegó a tener poderes. "La salida se produce cuando, yo mi tarea inicial era ir consiguiendo contratos pequeños para poder ir haciendo un nombre y tener cierto predicamento en el ámbito. Cuando empieza en serio el deseo o el acoso de querer hacerse con un contrato gordo como fue el de Fitur* yo cuando vi el modo en que se iba a hacer iba a resultar problemático", ha indicado.

El exempleado de la Gürtel ha continuado explicando que, "aparte de trocear muchas cosas", la trama buscaba "penetrar las instituciones hasta el punto de obtener el favoritismo de determinadas personas".

"Yo no tuve problemas en firmar papeles hasta que me pusieron delante papeles que dije que no firmaba. Sencillamente llegó un momento que me veía de tramoyista de un acto de partido y yo mismo me automarginaba de lo que era el ámbito de penetración institucional", ha apostillado.