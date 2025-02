La exjefa de ETA Iratxe Sorzabal se desmarca del atentado sin víctimas de 1995 en Irún: "Niego todo"

Dice que el manuscrito que relata ese y otros ataques de la banda es falso y que lo elaboró bajo "torturas"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exjefa de la banda terrorista ETA Iratxe Sorzabal ha descartado este jueves que perpetrase el atentado ejecutado en octubre de 1995 en el paso fronterizo de Irún (Guipúzcoa) que produjo daños en la aduana española. "Niego todo", ha asegurado, dejando claro que no reconoce los hechos de los que le acusa la Fiscalía.

El interrogatorio del Ministerio Público a Sorzabal se ha centrado en la 'kantada' --un informe enviado a la cúpula de la banda por un etarra al ser detenido-- de la acusada, en el que se detallan incluso ataques que hasta el momento de ser plasmados no tenían un autor definido. Sin embargo, la que fuera jefa de ETA ha sostenido que lo que contó en el manuscrito "es todo" lo que le "hicieron aprender de memoria, con todos los detalles".

El valor de esa 'kantada' reside en que la misma hace alusión a atentados que no han sido juzgados o atribuidos, como el perpetrado contra una sucursal de Mapfre en 1993. Es precisamente por eso por lo que el juicio no ha girado en torno al atentado de Irún, sino a dar validez o a desmontar el contenido de ese documento.

Sorzabal, que se enfrenta a 12 años de prisión por un delito de estragos terroristas por el citado ataque de Irún, ha asegurado que lo que relató es lo que le obligaron a aprender los agentes que la detuvieron en 2001. "Lo que ensayamos, eso es lo que aparece en esa carta", ha incidido. En ese punto, el fiscal Carlos García Berro le ha preguntado si el contenido de la 'kantada' es falso. "Sí", ha contestado Sorzabal.

En esta línea, la acusada ha señalado que "ETA sabía que todo eso", lo contenido en el manuscrito, "era falso". En concreto, porque la banda sabía cuál había sido su "recorrido" en la organización. "Yo no había cometido ninguna acción. ETA sabía en lo que había andado y en lo que no", ha añadido.

Sorzabal, que se ha desvinculado de cualquier tipo de acción armada, ha sostenido que su labor era "controlar la muga" --la frontera--, pasando "en bici" y controlar "si estaba libre", si "no había controles de la policía".

LA FISCALÍA DA CREDIBILIDAD A LA 'KANTADA'

Durante su informe final, el fiscal ha sostenido que "lo que no es dable es soplar y sorber al mismo tiempo". "La kantada o se cree o no se cree, pero no se puede ir creyendo párrafo si párrafo no", ha afirmado, dejando claro que "si la cúpula de ETA ya sabía" que la 'kantada' era "todo mentira" no tenía "ningún sentido ponerlo en su conocimiento".

Por otro lado, el representante del Ministerio Público ha considerado "un poco inimaginable pensar que si la Guardia Civil" le obligó "a memorizar un relato" luego fuese el propio Instituto Armado el que se olvidase del relato y no le preguntase sobre lo que le había obligado a declarar.

El letrado de Sorzabal ha pedido su absolución aseverando que "esto es lo que parece". "Sorzabal fue torturada a manos de la Guardia Civil. Esta nota no es un relato de lo realizado, es un relato de lo declarado ante la policía. Y tercer punto, yo también voy a hacer un ejercicio de abstracción y vamos a suponer, sin ser cierto, que realmente esto es una confesión. ¿Eh? Bueno, pues entendemos que, aun siendo una confesión, no se puede condenar en base a esta nota", ha clamado.

Para reforzar su tesis, el abogado de la acusada ha recabado el testimonio de un perito que ha sostenido que las lesiones presentadas por Sorzabal tras ser detenida podrían ser compatibles con la aplicación de electrodos.

"En este caso, no queremos que nadie se malinterprete, ni es un juicio general contra la Guardia Civil, pero tenemos que hablar de tortura y de malos tratos. Tortura y malos tratos. Pocas definiciones más hay", ha zanjado.

LA 'KANTADA' "MÁS DETALLADA"

En la vista oral también ha declarado como testigo uno de los policías nacionales que elaboraron un informe sobre la 'kantada' de Sorzabal. La suya, en concreto, era "excesivamente prolija, detallada". "Yo en 30 años de profesión, es la autocrítica, la cantada, más detallada la que he visto. Comenta detalles, horas, participación, modus operandi y de un montón de cosas", ha asegurado.

Ese manuscrito, ha sostenido, estaba tan detallado que incluso hacía referencia a un ataque del que los agentes no tenían constancia. El mismo se produjo en 1993 contra una sucursal de Mapfre, y hasta el momento de la 'kantada' estaba considerada "como una acción anónima". "Hasta que cayó la 'kantada', y descubrimos que era ella la que se había hecho responsable de esa acción", ha apostillado.

La defensa de Sorzabal ha puesto en duda la traducción de esa 'kantada', originalmente escrita en euskera, asegurando además que en el informe en el que se plasmó su contenido se omitieron deliberadamente algunos extractos. "Creo que no es muy difícil comprobarlo, faltan algunas frases", ha criticado.

Por su parte, un guardia civil ha testificado que en la 'kantada' Sorzabal aportaba "detalles concretos que solamente pudo saber quien participó en los atentados", en este caso "hasta en los 22" que perpetró el 'comando Ibarla'.

"Y solamente puede saber ella su actividad desde que la captan, desde que deja de pertenecer al comando. Es ella la que facilita datos que en nuestra declaración no están, porque ella no lo dice en dependencias nuestras", ha explicado.

OTRAS CAUSAS DE SORZABAL

Cabe recordar que, recientemente, el Tribunal Constitucional inadmitió un recurso de amparo presentado por Sorzabal contra la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó otra de la Audiencia Nacional por la que fue condenada a 24 años y medio de cárcel por dos explosivos colocados en el Palacio de Justicia y en una farmacia propiedad del marido de una ex secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios en la ciudad de Gijón el 2 de noviembre de 1996.

Además, en febrero de 2024, la Audiencia Nacional acordó reabrir la causa por el asesinato a manos de ETA del inspector Ramón Doral y procesó a Sorzabal por esos hechos después de que la Sala de lo Penal diera la razón a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y después de que el juez instructor recibiera un nuevo informe ampliatorio de la Guardia Civil sobre este caso.