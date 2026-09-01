El exjefe de gabinete de Sánchez solicita anular y destruir los dos volcados de su móvil en el 'caso Leire Díez'

El expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano (i), a su llegada a la Audiencia Nacional, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juan Manuel Serrano, el exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y expresidente de Correos, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, anular el segundo clonado de su teléfono móvil y "la destrucción o, en su defecto, la inutilización definitiva" de la copia.

Así lo ha solicitado al juez, mediante un escrito al que ha tenido acesso Europa Press, en el que insiste en que de forma "inmediata" el teléfono le sea devuelto "sin que pueda ser objeto de nuevo clonado, análisis o acceso alguno".

El telefóno de Serrano fue clonado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por segunda vez el pasado agosto, ya que el primero realizado en mayo no se realizó en presencia del letrado del expresidente de Correos.

Serrano ya pidió anular el primer clonado y el juez ordenó que se volviera a realizar, esta vez en presencia del investigado y su abogado.

El expresidente de Correos recurre ahora esta decisión de Pedraz al considerar que "la irregularidad" no puede subsanarse "por la mera posibilidad de verificar el clonado o practicar uno nuevo". "Una resolución judicial posterior no puede sanar la vulneración de una garantía esencial", indica.

Además, la defensa de Serrano argumenta que dada "la prolongada custodia policial sin supervisión", en la cual "cualquier acceso no documentado durante ese mes y medio es técnicamente posible", no se puede garantizar que "los datos extraídos no fueron alterados o manipulados durante el tiempo que el terminal estuvo a merced de los investigadores sin control externo".

Asimismo, Serrano señala que no fue hasta el día del propio volcado que le fue notificado la posibilidad de "localizar y designar de antemano" un perito para "cuestionar los aspectos del volcado".

"Una vez practicado el clonado sin la presencia del perito de parte, resulta materialmente imposible reproducir las condiciones en que dicho acto se desarrolló, de modo que la contradicción diferida al momento del informe pericial o del acto del juicio oral no puede sanar el defecto denunciado", explica la defensa del expresidente de Correos.

Además, insiste que tampoco existía una notificación del juez "que diera cobertura a la comunicación de la condición de investigado y a la incautación de su terminal de teléfono móvil, sino, antes al contrario, lo que existía era un previo auto judicial que expresamente se negaba a atribuirle" a Serrano la condición de investigado.