El exministro Blanco ofrece en el Congreso sus "disculpas" a las víctimas de Angrois

Publicado 11/02/2019 16:45:56 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Fomento José Blanco ha aprovechado su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga el accidente ferroviario de Angrois para reiterar sus "disculpas" a las víctimas de aquella tragedia ocurrida en julio de 2013 en la que murieron ochenta personas.

Al término de su intervención inicial, el ahora eurodiputado socialista ha querido dedicar unas palabras a las víctimas mientras sus representantes se manifestaban a las puertas del Congreso.

"Finalmente, y una vez más, mis más sinceras disculpas si por acción u omisión, de hecho, o de palabra, a lo largo de este tiempo no he podido o no he sabido contribuir a paliar el dolor causado por esta tragedia", ha señalado.

Blanco ha subrayado que "siempre" hizo lo posible y dedicó "los recursos necesarios" para garantizar la construcción de una línea de alta velocidad competitiva en su integridad a Galicia, en beneficio de los ciudadanos.