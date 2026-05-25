Un exministro de Zapatero, extrañado de que pudiera armar "semejante estructura" porque le considera "bastante incapaz"

Archivo - El exministro durante la etapa del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, César Antonio Molina, presenta el programa cultural del PP, en el espacio Jorge Juan, a 30 de junio de 2023, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Quien fuera ministro de Cultura de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2007 y 2009, César Antonio Molina, se ha mostrado sorprendido este lunes con que José Luis Rodríguez Zapatero, alguien a quien consideraba "bastante incapaz en el Consejo de Ministros" haya podido, presuntamente, "armar semejante estructura", en referencia a la presunta trama de corrupción que habría influido en el rescate de la aerolínea española con capital venezolano 'Plus Ultra' por parte del Gobierno español con 53 millones de euros.

Así lo ha manifestado el exministro en una entrevista en 'Tele 5', recogida por Europa Press, en la que ha añadido que no le sorprende que "vuelva a aparecer la corrupción" sobre la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional por su presunta implicación en el 'caso Plus Ultra' --en el cual se investiga el rescate de la aerolínea en 2021--, sino que le ha impactado que el expresidente, supuestamente, haya sido capaz de organizarlo.

En este sentido, ha añadido que el expresidente era como "si un mal alumno se quiere imponer a un gran catedrático" cuando discutía con el exvicepresidente y exminsitro de Economía Pedro Solbes sobre la crisis económica de 2008. "Él (Zapatero) como si hablara a través de una voz divina, que yo creo que él se creía nombrado por Dios, porque si no es difícil que una persona sin ningún mérito llegue a la presidencia del Gobierno", ha rematado Molina.

Dicho esto, ha agregado que, como el PSOE ha tratado de hacer de Zapatero una "especie de tótem", un "santón" o un ejemplo de "todo lo que significaba el nuevo socialismo" para enfrentarlo al expresidente del Ejecutivo Felipe González, el "estallido de la bomba es todavía mayor".

"NO HAY ALGUIEN QUE LIDERE" UN PSOE CONTRA SÁNCHEZ

Al hilo, Molina ha aseverado que se está viviendo un momento "gravísimo" por el cual algunos socialistas que disienten con el rumbo del PSOE han mantenido "muchas reuniones", pero que entre ellos discrepan y no hay "alguien que lidere". "Yo creo que hay gente que podría liderar esta nueva tendencia del PSOE para tratar de salvarlo, pero no hay manera, tampoco tenemos medios", ha lamentado.

Asimismo, ha recordado que "Moncloa es muy poderosa", por lo que invita a que se unan más jóvenes a este movimiento socialista y, a la población general, a que se hagan "más manifestaciones y más actividades".

En este sentido, también ha sostenido que el PP "está dormido", en lo que se refiere a desmentir que vayan a quitar la sanidad pública y las pensiones.