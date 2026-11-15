Expertos alertan del riesgo del "corredor" entre España y Marruecos que está forjando Estado Islámico desde el Sahel

Archivo - Varios agentes de la Guardia Civil llevan a un detenido tras una operación policial antiyihadista en una vivienda, a 16 de enero de 2024, en Martorell, Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las operaciones antiterroristas llevadas a cabo por España y Marruecos en los últimos meses ponen de manifiesto el interés de Estado Islámico, a través de su filial en el Sahel, de crear un corredor logístico que una los dos países con el que se ha convertido en el principal escenario del yihadismo mundial, y la consiguiente amenaza para la seguridad que esto plantea, ante un mayor riesgo de ataques.

Así lo defienden Colin P. Clarke, experto en terrorismo y director de Soufan Center, así como Lucas Webber, investigador de este centro de análisis y director de MilitantWire, y Peter Smith, investigador en este último medio, en su artículo 'La creciente amenaza de Estado Islámico para Europa y Occidente', publicado por Lawfare.

El Sahel "no es ya una zona remota de guerra" para Europa y Estado Islámico Sahel (EIS) está evolucionando de ser una insurgencia regional a convertirse en un "hub terrorista transnacional" para lo cual ha diseñado un "corredor de apoyo, desde sus bastiones en Malí, Níger y Burkina Faso a través del norte de Marruecos hacia España, aprovechando las rutas de contrabando, las redes de la diáspora y la radicalización online para reclutar, financiar y lanzar operaciones a ambos lados del Mediterráneo", advierten los expertos.

Aunque el número de voluntarios que intentan engrosar las filas de EIS es mucho menor que la ola de combatientes extranjeros que en su día viajaron desde todo el mundo para unirse a Estado Islámico y su 'califato' en Siria e Irán, admiten, "con las agencias de Inteligencia y las fuerzas de seguridad enfocadas en otras cosas, tiene el potencial de producir más ataques terroristas en Occidente", alertan.

Desde 2023, la filial que fundó en 2015 Adnan Abú Walid al Saharaui, "ha establecido una ruta logística desde el Sahel hacia Marruecos y luego España" que emplea para "reclutar personal, mover capital y transportar materiales, convirtiéndola en un corredor operativo externo crucial", sostienen Clarke, Webber y Smith.

Los autores ponen de relieve que el grupo terrorista depende en gran medida de "infraestructura criminal existente y rutas de contrabando" que emplea para su logística y resaltan que su estrategia de lograr una mayor aceptación a nivel local en las zonas en las que opera en el Sahel les está facilitando el reclutamiento y la captación de fondos.

MÁS ENFOCADOS EN SUS ESFUERZOS EXTERNOS

"El creciente apoyo local ha permitido a la organización enfocarse más en sus esfuerzos hacia fuera del Sahel y ofrecer apoyo a otras filiales de Estado Islámico", inciden, enmarcando aquí "el uso de un eje Marruecos-España, en particular la línea Tánger-Estrecho de Gibraltar-Baleares, como corredor operativo".

EIS aprovecha las rutas de contrabando transaharianas ya existentes como "ruta natural hacia Europa" y ante el "cuello de botella" que plantea el estrecho de Gibraltar, estos expertos señalan que el grupo "usa los pasos terrestres en Ceuta y Melilla, así como las rutas marítimas hacia la España peninsular y las islas Baleares", sin entrar en detalles.

Así las cosas, llaman la atención sobre el hecho de que desde 2025 Marruecos ha desmantelado varias células vinculadas con Estado Islámico Sahel (EIS), entre ellas una red desmantelada junto a España el pasado mes de marzo entre Tánger y Mallorca que financiaba combatientes tanto en el Sahel como en Somalia y planeaba un ataque en territorio español, así como otra en julio que almacenaba armas y tenía un coche bomba preparado para un ataque.

Las autoridades marroquíes ya habían detenido un año antes, según recuerdan, a doce integrantes de una red vinculada a EIS bajo el nombre 'Leones del Califato en el Magreb' en nueve ciudades y cuyo objetivo era instaurar una red dentro del país para poder enviar reclutas locales tanto al Sahel como a Somalia así como eventualmente perpetrar ataques en Marruecos.

Según los tres expertos, "estos casos brindan pruebas de los repetidos esfuerzos de actores vinculados a EIS para establecer redes operativas dentro de Marruecos, situándolas a una distancia de ataque del flanco sur de Europa".

PROPAGANDA ENFOCADA EN ESPAÑA Y MARRUECOS

Asimismo, llaman la atención sobre el hecho de que la propaganda de Estado Islámico "ahora llama explícitamente a ataques en Marruecos, Túnez y España". En el caso de España, "su exposición emana del papel del corredor en la financiación y la logística" y encaja en "la doctrina del complot guiado en el que los reclutas reciben instrucciones para quedarse en el lugar y atacar localmente en lugar de viajar al Sahel".

Los marroquíes son uno de los principales grupos dentro de las filiales de Estado Islámico tanto en el Sahel como en Somalia --unos 130 según los autores-- mientras que en España entre los detenidos por actividades yihadistas ha habido algunos casos de sujetos que planeaban viajar a Malí y que luego optaron por atacar en territorio español, prosiguen en su explicación.

En este punto, alertan de que "las comunidades de la diáspora en España, construidas durante décadas de migración norteafricana, ofrecen un caladero de reclutamiento estable y constante al que pueden dirigirse propagandistas multilingües sin la necesidad de tener que insertar operativos desde el exterior, acercando las audiencias africanas y europeas".

IMPLICACIONES PARA LA SEGURIDAD EUROPEA

"La emergencia de un conducto de combatientes extranjeros entre el Sahel y el sur de Europa tiene claras implicaciones para la seguridad europea", remarcan los tres expertos en su artículo, subrayando que hasta ahora los esfuerzos antiterroristas europeos han estado más enfocados en Estado Islámico Jorasán, la filial que opera en Afganistán, y lo que queda de Estado Islámico en Oriente Próximo, "y menos en la amenaza que emana desde el Sahel, pese a la acumulación continuada de datos que apunta a una tendencia creciente".

En este sentido, lamentan la escasa visibilidad que tiene el "floreciente nexo Marruecos-España" y la "coordinación fragmentada entre los servicios de Inteligencia de la UE, Marruecos y España, pese al desafío compartido de evitar un ataque".

A su juicio, el ataque contra la marcha del Orgullo en Berlín el pasado mes de julio, obra de un joven alemán de origen libanés que primero intentó viajar a Mauritania para dirigirse a Mali y luego viajó a Líbano --donde fue detenido-- para intentar llegar a Siria y que fue deportado a Alemania donde se le condenó a una pena suspendida, pone de manifiesto "la necesidad de una cooperación más estrecha entre Marruecos y España para garantizar la capacidad de perturbar aún más el corredor logístico en evolución".

"Tratar el Sahel como el problema de otros invariablemente perseguirá de vuelta a Europa, que debe dar pasos significativos para apuntalar sus defensas contra las operaciones externas de los yihadistas", remachan Clarke, Webber y Smith en su análisis.