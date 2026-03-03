La exposición 'Espacio y Tiempo' recorre la evolución de la escultura desde el siglo XIX hasta la actualidad

Recolectoras, de Francisco Leiro (2003). Obra expuesta en la muestra 'Espacio y Tiempo. La escultura en la Colección Abanca' - EUROPA PRESS

La exposición 'Espacio y Tiempo. La escultura en la Colección Abanca', llega a la Casa Ámerica de Madrid como un proyecto que propone un recorrido cronológico por la evolución de la escultura desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y que explora su relación con otras artes plásticas, en un diálogo constante entre espacio, materia y tiempo.

Organizada conjuntamente por Casa de América y Abanca --abierta al público desde el 4 de marzo hasta el 23 de mayo, de lunes a sábado, en horario de 11.00 a 19.00 horas, con entrada libre y gratuita--, la muestra reúne 50 obras de 41 artistas pertenecientes a la Colección Abanca.

Entre los nombres destacados figuran Julio González, Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Pablo Picasso, Fernand Léger, Francisco Leiro, Susana Solano, Juan Muñoz o Julião Sarmento.

Además, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, será el encargado de inaugurar la exposición este martes en un acto que contará también con la participación del director general de Casa de América, León de la Torre, y del comisario de la muestra y responsable de la gestión de la Colección Abanca, Diego Cascón Castro.

LA ESCULTURA COMO PROTAGONISTA

En este marco, el comisario de la exposición ha explicado que el objetivo principal de esta muestra ha sido "centrar el protagonismo en la escultura", disciplina que históricamente ha estado supeditada a otras artes como la arquitectura o la pintura.

"Nos hemos centrado específicamente en la escultura como eje principal. No quiere decir que no haya pintura, pero funciona como suplemento", ha señalado.

Según el comisario, uno de los retos del proyecto ha sido precisamente exponer escultura en diálogo con el espacio arquitectónico. "La escultura es un arte espacial que se aproxima y se relaciona con otras disciplinas. El título 'Espacio y Tiempo' hace referencia a esa relación entre la obra y el lugar donde se expone", ha explicado.

La exposición se articula en un recorrido cronológico que arranca con la escultura gallega de finales del siglo XIX y principios del XX, con ejemplos de Rafael de la Torre Mirón e Isidoro Brocos, y continúa con la renovación del lenguaje escultórico en el siglo XX.

En este apartado destaca la figura de Julio González, de quien se exhibe una obra de los años treinta que supuso un punto de inflexión en la escultura moderna. "A partir de él se establecen líneas puramente vanguardistas y se crea esa escultura en el espacio, basada en formas geométricas", ha apuntado Cascón.

La muestra continúa con autores clave de la posguerra española como Jorge Oteiza --presente con una obra de 1957-58--, Eduardo Chillida, del que se exhiben dos 'lurras' de los años ochenta, y Baltasar Lobo, cuyas obras permiten, según el comisario, "comprender la evolución de la escultura en España y la riqueza del panorama artístico del país en este período".

PROPUESTAS CONTEMPORÁNEAS

El recorrido culmina en la segunda planta con propuestas contemporáneas que expanden el concepto tradicional de escultura hacia la instalación. Entre ellas destacan las cuatro piezas monumentales de Francisco Leiro, así como obras de Susana Solano, Juan Muñoz y Julião Sarmento.

En el caso de Juan Muñoz, se presenta una figura que mira a un espejo en el que también se refleja el espectador, incorporándolo a la escena y subrayando el carácter escenográfico de la obra contemporánea. "Vemos esta figura que mira un espejo, es una figura inquietante y es un espejo en el que además también nos vemos como espectadores, con lo cual nos sitúa dentro de la propia obra", ha expresado el comisario, subrayando su "importancia" dentro de la colección.

TÉCNICA 3D EN LAS ESCULTURAS

Por otro lado, como elemento innovador, todas las esculturas han sido digitalizadas mediante un modelado en 3D que combina técnicas de fotogrametría e inteligencia artificial. A través de códigos QR disponibles en sala o en la web de la Colección Abanca, los visitantes pueden acceder a un visor interactivo que permite explorar las obras desde cualquier ángulo y dispositivo, sin necesidad de software especializado.