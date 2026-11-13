Expulsado a Marruecos un imán de Huelva investigado por Guardia Civil y CNI por sus postulados religiosos radicales

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detectado en Huelva a un imán considerado radical y que difundía mensajes e interpretaciones religiosas y postulados de carácter excluyente, lo que ha motivado su expulsión este viernes a Marruecos en el marco de una investigación desarrollado de manera conjunta con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según ha informado la Guardia Civil, el investigado utilizaba su posición de liderazgo e influencia dentro de una comunidad religiosa de Lepe (Huelva) para transmitir mensajes que promovían la segregación social, el rechazo a determinados valores democráticos y la confrontación ideológica con el entorno social de acogida.

La investigación ha determinado que la actividad desarrollada por este imán habría tenido una especial incidencia debido a la posición de autoridad que ostentaba el investigado y a su capacidad de influencia sobre un número significativo de fieles.

Asimismo, se constató la difusión reiterada de contenidos compatibles con dinámicas de radicalización y contrarios a los principios de convivencia, integración y respeto recogidos en el ordenamiento jurídico español.

El procedimiento administrativo para la expulsión a Marruecos se ha llevado a cabo este viernes como resultado de las actuaciones practicadas y de acuerdo con la normativa vigente en materia de extranjería y seguridad nacional.

La materialización de esta medida se ha realizado de forma coordinada entre la Guardia Civil y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Huelva.

Según la Guardia Civil, las actuaciones realizadas se enmarcan en la labor permanente para identificar y neutralizar actividades que puedan representar una amenaza para la Seguridad Nacional, en línea con los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta (PENCRAV).