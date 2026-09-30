La exsecretaria general de ERC Marta Rovira, tras su amnistía: "Ya no la esperaba"

Archivo - La exsecretaria general de ERC Marta Rovira - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exsecretaria general de ERC Marta Rovira se ha mostrado contenta tras serle aplicada este martes la Ley de Amnistía por la causa que mantenía la Audiencia Provincial de Barcelona por desobediencia vinculada con la organización del 1-O, aunque dice haber desconectado de su causa tras más de 8 años y medio: "Ya no la esperaba".

Lo ha dicho en una entrevista en 'Ser Catalunya' de este miércoles recogida por Europa Press, en donde ha repasado la evolución de su causa, de los presuntos delitos de rebelión y sedición hasta la desobediencia y terrorismo (imputado por la Audiencia Nacional) por supuestamente haber organizado el Tsunami Democrátic: "Nunca he estado condenada".

Ha recordado que se marchó a Suiza "a consecuencia" de la causa en el Tribunal Supremo en marzo de 2018 y ha explicado que ha decidido, junto a su familia, quedarse a vivir en el país helvético.

"Cuando yo puedo volver en julio del 24, yo ya había dejado la política varios meses antes, después de las elecciones catalanas, en mayo del 2024, de los malos resultados que tuvo ERC y el hecho de que yo ya llevaba tres mandatos de secretaria general y, por tanto, el cuarto ya no se aguantaba", ha dicho.

Preguntada por si influyó el escándalo de los carteles ofensivos promovidos desde el interior del partido contra el Alzhéimer y el expresidente de la Generalitat Pasqual Maragall y su hermano, Ernest Maragall, ha alegado que la crisis interna "no se intuía".

"APRENDIZAJE" TRAS EL 1-O

Ha señalado que del 1-O se deben sacar aprendizajes y lecciones en positivo: "Hay una sociedad catalana que comparte unos ideales de país que está disputada a luchar, a resistir, a volver, para que Catalunya pueda ser lo que democráticamente quiere ser".

Sobre la situación actual de la política catalana, ha afirmado que ve "poca voluntad" de construir grandes consensos de país.

Preguntada por el auge de Aliança Catalana, ha expresado estar "altamente" preocupada y ha instado a no hacer seguidismo y ser desacomplejado para marcar una línea para separarse de una propuesta política independentista que no es inclusiva.