Exteriores dice que Albares habla a diario con Burita y reivindica la diplomacia ante las reclamaciones de Marruecos

Archivo - El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo de Marruecos, Naser Bourita. - MINISTERIO EXTERIORES - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, habla "diariamente" con su homólogo marroquí, Naser Burita, según aseguran a Europa Press desde su Ministerio, después de que en los últimos días se hayan sucedido las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla por parte de ministros marroquíes, y defienden el valor de la diplomacia para una "respuesta eficaz" en esta situación.

Preguntados sobre si Albares ha mantenido nuevos contactos con Rabat para trasladar el malestar del Gobierno por las continuas declaraciones de ministros marroquíes defendiendo que las dos ciudades autónomas pertenecen al reino alauí, desde Exteriores han vuelto a recalcar que "Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas, frontera de España y de la UE".

Como ya ocurrió la semana pasada cuando el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, defendió los "derechos históricos y geográficos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y planteó la necesidad de que España entable un diálogo al respecto, tras mencionar el ministro de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufiq, la liberación de las "ciudades ocupadas" en un acto presidido por Mohamed VI desde Exteriores esgrimen que "forman parte de la integridad territorial y de la soberanía de España reconocida internacionalmente y son igualmente parte integrante del territorio de la UE".

Desde el departamento que encabeza Albares aseguran que la postura de rechazo tajante ante "cualquier planteamiento distinto respecto a Ceuta y Melilla" se ha venido trasladando "formal y claramente por los canales diplomáticos", si bien hasta el momento el ministro no ha dado el paso de convocar a la embajadora marroquí en Madrid, Karima Benyaich, en lo que sería un paso más en el ámbito diplomático.

En este sentido, las fuentes consultadas trasladan que "Albares habla diariamente con su homólogo marroquí", a quien el ministro suele definir como "amigo" cuando le menciona, y sostienen que se trata de "un diálogo diplomático fluido de gran valor en esta situación donde una respuesta eficaz y viable pasa por la diplomacia".