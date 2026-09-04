Exteriores envía carpas de su equipo de emergencias START a Ceuta para ayudar en la atención a los migrantes

Archivo - Carpas del equipo de emergencias español START, gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), durante un simulacro en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha anunciado este viernes el envío a Ceuta de parte del equipamiento del equipo de emergencias START con el fin de ayudar en la atención de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma desde finales de julio y facilitar así su filiación y devolución a Marruecos.

El envío, según ha indicado Exteriores en un comunicado, está compuesto por 10 carpas de 42 m2 y 40 carpas de 36 m2 de arco inflable, lo que supone más de 1.800 metros cuadrados en total y una capacidad de atención de hasta 600 personas sobre el terreno, con autonomía total de funcionamiento en contextos humanitarios.

Los catorce camiones que contienen esta infraestructura y los elementos para su montaje embarcarán en Algeciras este viernes y "a la mayor brevedad se podría iniciar su establecimiento en Ceuta", ha precisado el Ministerio.

El objetivo de este envío, según ha precisado el departamento que encabeza José Manuel Albares, es "reforzar los trabajos de filiación y atención humanitaria a las personas inmigrantes que se encuentran en la ciudad autónoma, y agilizar los trámites para el retorno de aquellas que no tengan reconocido el derecho a protección internacional".

Estas nuevas infraestructuras se sumarán a las carpas de atención social y humanitaria ya instaladas en los espacios acotados destinados a la filiación de inmigrantes, reforzando así la capacidad operativa y la respuesta inmediata en la zona.

"La estabilidad y la prosperidad de Ceuta son también las de España y Europa. Por ello, son una prioridad absoluta para este Ministerio", ha asegurado Albares en el comunicado.

El START es el equipo de emergencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dotado con un hospital de campaña y cuya principal seña de identidad es su rápida movilización para atender necesidades sanitarias en situaciones de emergencia.

Tradicionalmente se ha venido desplegando en el exterior desde su creación en 2016, la última vez el pasado mes de julio tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, pero el Gobierno ya recurrió a su equipamiento ante la emergencia provocada por la dana en la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, con el envío de plantas potabilizadoras de agua.