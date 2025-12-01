Exteriores no envía representación a una jornada organizada por Fedeca para analizar los problemas del Servicio Exterior

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - Alberto Ortega - Europa Press

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no ha enviado a ningún representante, como sí han hecho otros ministerios, para intervenir en la jornada organizada por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) con vistas a analizar los problemas y los déficits que presenta el Servicio Exterior en la actualidad.

Bajo el título 'La Administración Pública en el Exterior: medidas para servir mejor a los españoles', la cita ha reunido a miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) así como a expertos y representantes de varios ministerios como los de Inclusión o Educación entre otros, pero no así del departamento que encabeza José Manuel Albares, que ha declinado enviar a ningún alto cargo para intervenir en alguna de las distintas mesas redondas.

"Desde Fedeca echamos en falta que las autoridades del Ministerio de Asuntos exteriores no estén hoy aquí, porque era una jornada muy importante para ver qué necesidades tiene la sociedad española", ha reconocido su presidenta, Ana Ercoreca, en declaraciones a la prensa.

Según ha destacado, en el año 2000 había unos 900.000 españoles que residen en el exterior pero actualmente esta cifra se sitúa en 3 millones, a los que hay que sumar a los turistas españoles y a los trabajadores expatriados, lo que "ha supuesto un incremento de la carga de trabajo del personal que trabaja en el exterior".

La presidenta de la CGCEE, Violeta Alonso, ha incidido expresamente en la falta de personal en los consulados, que se han visto desbordados por las solicitudes de ciudadanía española como resultado de la Ley de Memoria Democrática, con más de dos millones de solicitudes presentadas, lo que lastra otras funciones que realizan, así como los problemas a la hora de ejercer el voto desde el exterior.

REFUERZOS INSUFICIENTES

Aunque ha reconocido que Exteriores ha hecho algunos esfuerzos para reforzar algunas oficinas consulares, con nuevas contrataciones o temporales, "es claramente insuficiente ya que hay menos personal que cuando había un millón de españoles residiendo en el extranjero".

Según ha ilustrado, en la demarcación consular de Frankfurt (Alemania), "ahora más o menos una persona tiene que atender a cuatro veces más ciudadanos que la que tenía que atender hace 15 años, porque más o menos se ha doblado la población y está casi a la mitad el número de recursos que hay".

Con todo, Alonso ha querido dejar claro que se trata de "un deterioro progresivo" durante los 20 últimos años y no "algo de los últimos cinco años". "Al aumentar la ciudadanía, aunque se pongan unos pocos recursos más no se resuelve el problema", ha incidido, previniendo que la digitalización puesta en marcha por Exteriores servirá de ayuda pero tampoco será la solución.

ESCASO TALANTE DIALOGANTE DEL MINISTERIO

Por su parte, el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, ha considerado que la ausencia de representantes del Ministerio es una "demostración del escaso talante dialogante, una falta de espíritu de rendición de cuentas y también una clara demostración de su pasividad para afrontar y solucionar los problemas que enfrenta el Servicio Exterior".

Asimismo, ha recordado que, conforme a la Ley de Acción Exterior de 2014, Exteriores tiene la "obligación" de realizar un informe cada dos años sobre los recursos y los medios con que cuenta el Servicio Exterior.

Sin embargo, desde entonces "no se ha hecho un solo informe", ni el anterior Gobierno ni el actual, ha denunciado el presidente de la ADE, que ya hace tiempo viene reclamando dicho informe, ya que permitiría determinar la carga de trabajo de los empleados públicos en el exterior y "de manera objetiva y clara ver dónde hay más saturación y cuántas personas hace falta contratar".

A su vez, la secretaria general de la Asociación Española de Movilidad Laborarl (FEEX), Ángeles González-Vigil, ha reconocido que en los dos últimos años han visto "cierto deterioro en las oficinas consulares a la hora de la atención" para la solicitud de citas para los visados de los trabajadores que empresas españolas quieren traer a España o para la atención a los profesionales españoles que están en el extranjero.

La explicación que reciben, ha explicado a la prensa, es la "falta de recursos humanos", por lo que ha sostenido que "se debería de poner solución con personal cualificado" ya que los retrasos a la hora de realizar las gestiones pueden terminar teniendo un "impacto económico" para las empresas, que ven lastrados sus procesos de contratación.

"Al final es un cuello de botella que está impactando en el movimiento natural y fluido que debería tener el desplazamiento de nuestros profesionales fuera", ha acotado.