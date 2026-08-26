Exteriores no tiene constancia de españoles "afectados o ilocalizables" tras las devastadoras inundaciones en Nepal

Inundaciones en Nepal - RSS / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto
MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación no tiene constancia, a media tarde de este miércoles, de que haya "españoles afectados o ilocalizables" tras las devastadoras inundaciones que se han producido en Nepal, junto a la frontera con el Tíbet, y que han dejado ya casi un centenar de muertos.
"Por el momento no constan españoles afectados o ilocalizables", han trasladado fuentes de Exteriores a Europa Press, después de que la Junta de Turismo de Nepal haya informado de que hay 384 turistas desaparecidos, entre ellos 291 extranjeros, como consecuencia de las inundaciones provocadas por el río Bhotekoshi, en Rasuwa (norte).
Con todo, han precisado que tanto la Embajada en India, encargada también de las relaciones con Nepal, como el Consulado Honorario en este último país "están al corriente de la situación y haciendo seguimiento de la misma" y están "preparados para prestar toda la asistencia consular necesaria".