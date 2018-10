El exvicepresidente valenciano Campos dice que los "paquetitos" que hizo llegar al PPCV eran donaciones legales

Actualizado 06/03/2018 14:33:40 CET



Niega haber dado instrucciones a empresarios para que sufragasen irregularmente actos electorales

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Víctor Campos se ha desvinculado este martes de todas las cuestiones económicas y presupuestarias del PP de la Comunidad Valenciana y ha admitido haber entregado "paquetitos" con dinero a la que fuese gerente de la formación política regional Cristina Ibáñez. Eso sí, ha hecho hincapié en que se trataba de donaciones legales.

Así lo ha dicho ante el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, durante su declaración como testigo, a petición de la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano, en el juicio por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana relacionado con los pagos a través de facturas falsas de los actos electorales de 2007 y 2008, cuya organización fue contratada a la empresa de la trama Gürtel Orange Market.

La abogada de la acusación popular, Gloria de Pascual, ha recordado que la exgerente Cristina Ibáñez --acusada en esta causa-- afirmó durante su declaración que el que fuera vicepresidente de la Comunidad Valenciana le entregó sobres o "paquetitos" con dinero correspondientes a donativos anónimos. "En alguna ocasión sí que le trasladé dinero que me habían hecho llegar en reuniones comarcales de afiliados, donativos", ha indicado Campos al respecto, que ha asegurado que no despachaba asuntos económicos con la exgerente.

"Se lo entregaba a ella para que la ingresase en la cuenta legal del partido correspondiente a las donaciones. No sé que decirle porque nunca le he dado importancia", ha añadido. Asimismo, ha señalado que únicamente ha hecho estas entregas a Ibáñez y que eran "pequeñas cantidades" que no superaban los 3.000 euros.

Ibáñez explicó que según recoge la ley, los partidos pueden recibir donaciones anónimas inferiores a esa cantidad y que si la cuantía es superior debe consignarse la identificación del donante. Las aportaciones fueron ingresadas en una cuenta diferenciada, tal y como fija la normativa y el Tribunal de Cuentas.

NO TENÍA "DELEGACIÓN, NI COMPETENCIA" PARA LA CONTRATACIÓN

El que también fuera secretario general del partido en Castellón ha destacado que, aunque "seguramente" aparecía en el organigrama de la formación política "no tenía una participación activa". En esta línea, ha recalcado que su cargo era de "coordinación política" y que, por tanto, no tuvo "ninguna delegación, ni competencia" en materia de contratación, ni siquiera como miembro del comité de campaña de las elecciones generales de 2008.

Preguntado por las afirmaciones de algunos de los acusados sobre que Campos era el responsable económico del Partido Popular valenciano, el testigo lo ha negado y ha recalcado que él nunca ha dado ninguna instrucción en este sentido. Tampoco conoce que el PP que por entonces lideraba Francisco Camps tuviese una deuda con Orange Market, ha dicho; pero sí ha recordado que el responsable de esta mercantil, Álvaro Pérez 'El Bigotes', se quejaba de que se le debía dinero: "Supongo que se resolvería", ha apuntado.

Por otro lado, Campos, que ha enfatizado tener una relación de amistad con el exsecretario general de los 'populares' valencianos Ricardo Costa --que se enfrenta a siete años y nueve meses de cárcel--, ha rechazado haber tratado con él el pago de los actos organizados por la empresa de la trama Gürtel, así como indicar a empresarios cómo solventar dicha deuda a través de facturas falsas.

También, a pregunta a uno de los abogados defensores, ha desmentido que él le haya comunicado a Costa que tras su salida del gobierno valenciano en 2007 se iba a encargar de los asuntos económicos Vicente Rambla --para el que Fiscalía pide seis años y medio de prisión--. "Es falso", ha subrayado.

NIEGA REUNIONES CON EMPRESARIOS PARA DAR INSTRUCCIONES

Campos ha afirmado que conoce a algunas de las empresas que han reconocido haber sufragado irregularmente los actos electorales del PP valenciano, pero ha recalcado que nunca ha mantenido una reunión con ellos "en este sentido".

Víctor Campos ha destacado que durante su comparecencia ha tenido la "sensación" de que no está siendo "interrogado" como un testigo. De hecho, el juez ha interrumpido en varias ocasiones a la abogada del PSOE valenciano para recordarle que Campos no comparece en calidad de investigado y que el artículo 24 de la Constitución Española protege su derecho a no declarar en su contra.

El exvicepresidente está investigado, junto a Francisco Camps y el expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino, en la causa abierta en el por los contratos presuntamente irregulares en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, en el marco del V Encuentro Mundial de las Familias.

DESACUERDO DE LA TESORERA DEL PP

Este martes también ha comparecido como testigo la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, acusada de los delitos de daños informáticos y de encubrimiento por la destrucción de los ordenadores que utilizó el extesorero de la formación política Luis Bárcenas.

Navarro ha mostrado su desacuerdo con su citación en este juicio porque, según ha apostillado, en los años que se está enjuiciando ella no trabaja para el PP. En este sentido, ha indicado que ella aportó la documentación que le exigieron los tribunales durante la instrucción al caso sin saber exactamente qué se hacía en esa época.

"He informado sobre lo que me ha dado la gente que estaba en esos años", ha afirmado. Además, se ha remitido al jefe de Auditoría Interna del PP, Carlo Lucca, que testificó en este juicio, para que dé las explicaciones oportunas ya que es el encargado de dar las instrucciones sobre la consolidación de la contabilidad y sobre los procesos electorales.

La vista oral se reanuda este miércoles a las 10.30 horas con las declaraciones, entre otros, del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y de Juan Cotino. Sus declaraciones son de las más esperadas después de que el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa confesase que estos dos exdirigentes del gobierno valenciano fueron los que ordenaron que el PPCV se financiase "con dinero negro" para poder sufragar los actos.