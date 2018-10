Fabra hace una valoración "razonablemente positiva" de su mandato y dice que ha cumplido los objetivos que se marcó

Publicado 26/02/2015 11:48:13 CET

La oposición le acusa de no haber sido "un buen presidente" y de haber "fracasado" en su gestión

VALENCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha realizado este jueves una valoración "razonablemente positiva" de sus casi cuatro años al frente del Gobierno valenciano, ya que ha asegurado que se han cumplido los principales objetivos que se marcó, como fueron "impulsar la competitividad de las empresas y crear empleo", además de "mantener y garantizar los servicios básicos de calidad gratuitos, universales y públicos" y "tener una administración más austera y eficiente".

El jefe del Consell se ha expresado en estos términos en la sesión de control al 'president' en el pleno de las Corts --la última de esta legislatura--, en la que los grupos parlamentarios le han preguntado por el balance que hace de esta legislatura y en la que los diputados de uno y otro lado del hemiciclo han hecho alusión a la próxima cita electoral del 24 de mayo.

En concreto, el síndic socialista, Antonio Torres, le ha preguntado, "a modo de despedida", por la valoración que hace de sus 43 meses como 'president' y ha señalado que la de hoy será "la última vez que comparezca en esta cámara como presidente de la Generalitat", puesto que considera que "la próxima vez lo hará en su condición de portavoz del PP en la oposición si el dedo de Rajoy le señala".

"Por el tono de sus palabras ha quedado claro que el que se despide es usted", ha respondido Alberto Fabra, quien ha asegurado que ha cumplido los objetivos que se marcó, aunque ha añadido que "queda mucho por hacer". El jefe del Consell ha hecho una valoración "razonablemente positiva" de su mandato y ha valorado que 2014 acabó con menos parados que con los que concluyó 2011, algo que "sólo pueden decir los gobiernos del PP".

Por su parte, Torres, ha señalado que Fabra "será recordado como el presidente del paro, el que empobreció a los valencianos, el que liquidó Radio Televisión Valenciana (RTVV) y el que maltrató a los más débiles" y, al respecto, le ha pedido que "pida perdón" a los discapacitados.

"Usted no ha sido un buen presidente para los valencianos, no ha querido o no ha sabido defender los intereses de esta tierra", ha resaltado. Así, Torres ha acusado a Fabra "no defender los intereses de esta tierra ante la incomprensible decisión de Rajoy de no revisar el modelo de financiación, a pesar de que eso nos cuesta 1.000 millones de euros año al año". También ha criticado que el 'president' "ha renunciado" a exigir el reconocimiento de la conocida como deuda histórica.

Del mismo modo, el socialista ha denunciado que en la Comunitat hay 56.300 ocupados menos que cuando Fabra comenzó como presidente y 63.200 afiliados menos. También ha manifestado que "ha perdido la credibilidad en la lucha contra la corrupción" y, sobre este tema, ha indicado al jefe del Consell que "ahora no queda ningún imputado en las Corts, pero se han ido voluntariamente para defenderse, pero no porque usted les haya exigido responsabilidad".

El presidente del Ejecutivo valenciano le ha respondido que "le guste o no" la Comunitat tiene ahora "menos parados que hace cuatro años" y ha subrayado que esta autonomía ha pasado de decrecer un 2,9 por ciento en 2012 a una previsión de crecimiento del 2,7 por ciento en 2015. También se ha referido a otros indicadores positivos como las exportaciones o los datos turísticos, "los mejores de toda la serie histórica".

Respecto a bienestar social, ha valorado que su gobierno ha aumentado este año más de un 20 por ciento el presupuesto para este departamento y ha acusado a Torres de que en 1993, en su cargo de director general de Servicios Sociales, "aprobó el copago más injusto", una "tarifa plana" a residencias y centros de día para mayores y discapacitados, entre otros.

'50 SOMBRAS DE GREY'

Por su parte, el socialista Julián López ha recordado las palabras de Fabra en las que dijo en tono de broma que si hiciera falta se acostaría con el ministro Cristóbal Montoro para lograr más financiación y ha destacado que "más le valdría haber contratado al autor de '50 sombras de Grey' que al señor Moragues".

Ante los comentarios de varios diputados, el presidente de las Corts, Alejandro Font de Mora, ha puesto orden: "A ver si nos imponemos a la cartelera", ha dicho. Por su parte, el conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha instado a los socialistas a "pedir perdón por el quebranto que ocasionaron".

Posteriormente, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha preguntado el jefe del Consell "por qué no ha reclamado un trato justo para los valencianos", con la mejora del modelo de financiación o de la inversión pública territorializada. Fabra le ha respondido que su gobierno ha conseguido del Estado "más de 20.000 millones a través del FLA y del Plan de Pago a Proveedores", además de un objetivo de déficit asimétrico.

Asimismo, "hemos conseguido que la necesaria reforma de la financiación se aborde al año que viene", ha subrayado. "Ha cambiado financiación por préstamos", le ha dicho la portavoz adjunta de la coalición, Mònica Oltra.

'DE LA SUMISIÓN AL CAMBIO NECESARIO'

Morera ha señalado que regalará a Fabra el libro 'De la sumisión al cambio necesaria', de Vicent Cucarella, y ha aseverado que "el futuro gobierno no estará arrodillado ante Madrid , exigirá cuando los Presupuestos del Estado nos discriminen y pedirá un nuevo modelo de financiación".

Por su parte, el síndic de EUPV, Ignacio Blanco, ha inquirido a Fabra sobre si cree que ha cumplido sus objetivos esta legislatura. "Nadie se acuerda de lo que era esta comunidad y este país hace unos años, y hemos conseguido cambiar la tendencia", ha resaltado el jefe del Consell.

El 'president' se ha referido al reciente informe del BBVA que pone de manifiesto que si "hemos crecido ha sido gracias a que hemos podido reducir el déficit" y ha asegurado que "la Comunitat Valenciana está mucho mejor que hace cuatro años". Asimismo, ha destacado que la "única" medida que ha propuesto estos años EUPV ha sido reducir el personal eventual de la administración, "lo hemos hecho y ha supuesto un 0,001 por ciento de lo que hemos reducido", ha dicho.

"PUDO PERO NO SUPO"

Por su parte, Blanco ha denunciado que Fabra "ha fracasado". A su juicio, "esta legislatura ha ido la legislatura de la impotencia, de la incompetencia" y ha añadido: "Su epitafio, como no, estará escrito en castellano, y pondrá 'Quiso pero no pudo' o, mejor dicho, 'Pudo pero no supo'".

El primero en intervenir en esta sesión de control ha sido el portavoz del PP, Jorge Bellver, quien también ha preguntado al jefe del Consell por su balance y ha resaltado la Comunitat "hoy camina claramente por la senda de la mejora económica". Fabra ha subrayado que "ésta ha sido la legislatura del cambio hacia la recuperación, el empleo, la eficiencia, la sostenibilidad de la sociedad del bienestar y hacia la prosperidad de todos los valencianos que tienen derecho a seguir creyendo y soñando con su comunidad".