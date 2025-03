FAES critica las "trolas" del Gobierno sobre Pacto de Majestic: Se parece como "el huevo y la castaña" al de inmigración

La fundación de Aznar denuncia el "papelón" de la ministra Elma Saiz y recuerda que el Gobierno había negado esa "transferencia integral"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fundación FAES ha criticado este miércoles las "trolas" del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el pacto del Majestic que firmaron el PP y CiU en 1996 para la investidura de José María Aznar y ha señalado que ese acuerdo se parece como "el huevo y la castaña" al reciente pacto alcanzado entre PSOE y Junts para delegar la competencia de inmigración a la Generalitat.

Así se ha pronunciado después de que este martes el Gobierno respondiese a las críticas del PP contra al pacto de PSOE y Junts recordando que José María Aznar aprobó varias transferencias a Cataluña tras el pacto de Majestic que suscribieron PP y CiU en 1996 para investirlo presidente del Gobierno.

En concreto, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, pidió "rigor" y "coherencia" al PP subrayando que con Aznar se traspasó a Cataluña "el 30% del IRPF, la gestión directa de puertos y la ordenación del litoral". Dicho esto, reprochó al PP que considere "bueno para España" aquellos acuerdos con Pujol pero descalifique los que firma el PSOE alertando de que "rompen España" y "atentan contra el Estado".

Según FAES, en cualquier democracia "es muy mal síntoma perder el respeto a la opinión pública". "En España, la zafiedad con que el Gobierno fabrica trolas exculpatorias va más allá de lo insultante", ha afirmado la fundación de Aznar en un editorial titulado 'El huevo y la castaña'.

"LA BOLA DE AYER ES DE LAS GORDAS"

La fundación de Aznar ha señalado que la ministra Saiz "tenía un papelón" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "justificar la última mordida de Junts" después de que el Gobierno hubiese negado innumerables veces la "transferencia integral" de competencias sobre inmigración.

Según FAES, el Gobierno "lleva mucho tiempo mintiendo sin esforzarse, como quien habla para lerdos". "Ahora, la bola de ayer es de las gordas. Tiene el tamaño de un hotel de lujo. Ese donde los socialistas suelen bunkerizarse cuando se les pilla con el culo al aire o moviéndolo a traición. Es la bola del Majestic", ha manifestado.

A su entender, el Gobierno hace pasar como "idénticos un huevo y la castaña", en alusión al Pacto de Majestic y el actual pacto PSOE-Junts sobre inmigración. "Y no hay identidad, similitud ni remota afinidad en el cómo, ni en el qué, ni en el quién, ni en el cuándo ni en el porqué de una cosa y otra", ha proclamado.

Así, ha subrayado en primer lugar que en 1996 Aznar negoció los términos del apoyo de CiU "antes de su investidura, no a plazos" y "de una vez, no permanentemente". "La negociación se plasmó en un documento público y detallado. En un hotel de Barcelona, no en Bélgica, no en Suiza. Entre equipos de ambos partidos, no con un mediador internacional experto en guerrillas tercermundistas", ha relatado FAES.

Además, ha recalcado que "el contenido fiscal de los acuerdos de 1996 son unas bases para la reforma del modelo de financiación autonómica que, poco después, sería aprobado por todas las Comunidades por unanimidad". "Un acuerdo de contenido nacional, no bilateral, junto a otros de igual naturaleza", ha señalado, para subrayar que Aznar "pactó para poder gobernar" pero "con la Constitución y en interés de toda España".

Asimismo, FAES ha indicado que en 1996 "el catalanismo era catalanista, no secesionista" y "no se hizo ninguna cesión tributaria singular a Cataluña". "El pacto obtuvo el respaldo mayoritario de los españoles, abrumador en el caso de los catalanes y, lejos de fortalecer al nacionalismo, produjo su significativo retroceso político", ha recordado.

"EN 1996 SE NEGOCIABAN TRASPASOS, AHORA SE NEGOCIA EL ESTADO"

FAES ha asegurado que en 1996 "se negociaban traspasos; ahora se negocia el Estado". Durante ese periodo, las reformas estatutarias se consensuaban entre PP y PSOE y con los nacionalistas "podían negociarse programas de gobierno, pero no la arquitectura del Estado", según ha añadido.

"Desde luego, lo que no cabe es regalar la vigilancia de las fronteras y el control de los flujos migratorios a un partido cuya colaboración con agentes del Kremlin está acreditada y reconocida tanto por el Parlamento como por la Comisión Europea", ha aseverado.

Por todo ello, FAES ha arremetido contra el argumento del Gobierno. "Los pactos del Majestic y este disparate... ¿son lo mismo? Un consejo para la siguiente trola en la próxima rueda de prensa: señor ministro, señora ministra, cuidado con pillarse los dedos con las analogías, no sea que algún militante despistado crea que están presentando al presidente Aznar como antecedente de progreso", ha ironizado.