FAES equipara a Sánchez y a Trump: "modelos de liderazgo populista" que cultivan la "hostilidad" porque les "conviene"

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha equiparado la forma de hacer política del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con la del presidente estadounidense, Donald Trump, ya que, a su entender, ambos son "modelos de liderazgo populista" que cultivan una "hostilidad retórica" porque "les conviene".

FAES ha señalado que la relación entre ambos dirigentes es "un teatro urdido de cara a la galería" y ha recalcado que "poco les importa que esa práctica mezquina no convenga en absoluto a la OTAN, a los Estados Unidos ni a España".

Así lo asegura en una anotación difundida por la fundación que dirige el expresidente José María Aznar, un día después de Trump y Sánchez coincidieran en la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), bajo el título '¿Por qué no te callas?'.

EN ANKARA SÁNCHEZ "NOS HA SALIDO MUY MANSO"

FAES ha asegurado que España no puede permitirse "el lujo de que su Gobierno juegue a rentabilizar antagonismos con el presidente de la primera potencia mundial". Así, ha acusado a Sánchez de tener "mucho lirili y poco lerele" porque, según detalla, mientras que en los mitines es "antitrumpista", en Ankara --donde ha coincidido con el dirigente americano en la cumbre de la OTAN-- "nos ha salido muy manso".

"Nada que ver con Meloni. Se puede ser aliado y hacerse respetar, como ha demostrado la italiana. No consentir ofensas es algo muy distinto de aprovecharlas en beneficio propio", ha incidido la fundación.

Asimismo, FAES ha exigido al jefe del Ejecutivo explicaciones en el Congreso sobre la "redención" de España y los pagos a los que se ha referido el mandatario americano este miércoles en la cumbre de la OTAN.

En concreto, Trump afirmó: "He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo". Además, el inquilino de la Casa Blanca señaló que España se había mostrado "muy generosa hoy" al "atender una solicitud de numerosos pagos" y añadió que, de no haberlo hecho, "ni siquiera" hubiera "hablado con ellos".

"No se puede jugar a halcón en los reservados y paloma en las plazas, Patton en Ankara y Gandhi en Madrid", ha censurado FAES. En este sentido, la organización ha expresado que el Gobierno "solo es coherente y leal con sus técnicas de propaganda".

"A TRUMP LE QUEDA GRANDE LA CHAQUETA DE COMANDANTE EN JEFE"

La fundación también ha arremetido contra las políticas de Trump, a las que ha tachado de "improvisaciones" y "bandazos". Así, FAES ha asegurado que a Trump "le queda grande la chaqueta de comandante en jefe del mundo libre".

Finalmente, FAES ha recordado que "Europa tiene mucha tarea pendiente" y que se deben atender las "realidades postergadas durante demasiado tiempo" como son la "geopolítica crecientemente peligrosa" o las "capacidades militares insuficientes para afrontar amenazas explícitas".