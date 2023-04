Falangistas critican a la familia Primo de Rivera por no haber "luchado lo suficiente" para evitar su exhumación

Califican al Gobierno de Pedro Sánchez de "profanador" y rechazan la ley de Memoria Democrática



MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de falangistas se concentran en las inmediaciones del cementerio de San Isidro esperando a la llegada de los restos del fundador de La Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, en el que será su quinto entierro después de ser exhumado de la basílica del Valle de los Caídos. Lo hacen con críticas a la familia del político fusilado por las autoridades republicanas durante la guerra civil por no haber "luchado lo suficiente" por evitar esta situación.

Jesús Muñoz, convocante del "acto informal" ataviado con una camisa azul y un pin de La Falange; Manuel Andrino, jefe nacional de La Falange, así como varios militantes del partido que fundó Primo de Rivera se han unido para protestar contra lo que consideran una "profanación" del Gobierno de Pedro Sánchez, todo ello bajo una fuerte vigilancia policial organizada para dicho efecto.

Muñoz ha criticado el "silencio" de la familia Primo de Rivera y que no haya dado una batalla jurídica y en los medios de comunicación para defender a su familiar, poniendo como ejemplo que los familiares del dictador Francisco Franco sí "dieron la batalla" para que no fuera exhumado del Valle de los Caídos.

"La familia obviamente no está contenta con la exhumación (...) pero no han luchado como deberían luchar por mantener el derecho de un muerto a reposar" ha esgrimido, cargando contra los Primo de Rivera por no evitar que hoy tenga lugar el quinto entierro del político falangista. "Podía haber dado una batalla que no ha dado", ha sentenciado, refiriéndose a llevar el asunto de la exhumación ante la Justicia.

El líder nacional de La Falange, por su parte, ha calificado la actitud de la familia Primo de Rivera de "cobarde y servil" por no haber hecho lo suficiente para impedir la "profanación" del fundador de La Falange.

GOBIERNO "PROFANADOR"

El convocante del acto, que también es portavoz del sindicato falangista TNS, ha mostrado su "repulsa absoluta" hacia la Ley de Memoria Democrática porque lleva a que los españoles "se enfrenten otra vez" y porque "parece que busca ocultar los crímenes" del bando republicano.

"Uno de los motivos por los que quieren acabar con que José Antonio Primo de Rivera siga en el Valle de los Caídos es que allí se juntaban miles de personas que iban todos los años", ha subrayado Muñoz, sosteniendo que la exhumación se utiliza como una "baza electoral" por parte del Gobierno central y criticando además a los partidos de la oposición por "no tocar" las leyes memorialísticas cuando están en el poder.

Andrino en cambio ha resaltado que ha acudido al acto para recordar que "un 20 de noviembre murió un gran hombre" y porque lo importante "no es dónde esté enterrado" sino lo que "legó, lo que dejó y lo que hizo". Así, ha calificado la exhumación de Primo de Rivera como una "profanación".

"Nos molesta la actitud profanadora del Gobierno de España al dictado de una basura de ley llamada de Memoria Democrática, que lo que hace es intentar reinventar la historia para decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos", ha añadido.

En este sentido, ha defendido que los problemas que había en la España en la que vivió Primo de Rivera persisten a día de hoy: "injusticia social, falta de la unidad nacional, separatismos". "Las balas de un asesino que firmó su declaración de fusilamiento no acabaron con esas ideas, y ochenta años después tampoco van a acabar con una profanación", ha agregado.