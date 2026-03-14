Fallece un anciano de 102 años en un incendio de vivienda en el barrio de San Antón (Murcia)

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 102 años de edad, ha fallecido este viernes por la noche en el incendio de una vivienda del barrio murciano de San Antón, cuyas causas aún se desconocen, según han confirmado fuentes del '1-1-2'.

Sobre las 20.10 horas de ayer viernes, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibía una treintena de llamadas informando sobre el incendio que se estaba produciendo en un ático situado en la calle Las Palmas, del Barrio de San Antón de Murcia.

Al lugar se han desplazado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia y patrullas de Policía Local de Murcia. A su llegada, Policía Local ha confirmado que los vecinos del edificio, de seis plantas de altura, estaban saliendo a la calle, y solicitaba apoyo sanitario para atender a varias personas con crisis de ansiedad.

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del '061' ya había ordenado el desplazamiento al lugar del incendio de cinco ambulancias. Sanitarios 061 informaban en un primer momento de dos personas heridas graves y varias atendidas por crisis de ansiedad. Finalmente, han confirmado solamente un herido grave, el hombre de 102 años que finalmente ha fallecido. No ha sido preciso el traslado de los vecinos atendidos por crisis de ansiedad.