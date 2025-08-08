Fallece una bañista en una playa de Gualchos

GRANADA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una bañista ha fallecido este jueves en la playa de la localidad granadina de Gualchos, según ha informado este viernes el servicio de Emergencias andaluz.

El suceso se produjo en la Playa del Sotillo, en Castell de Ferro, sobre las 20:40 horas de este jueves, después de que el centro de coordinación recibiese la alerta de varios testigos por una mujer a la que habían sacado inconsciente del mar con la ayuda de una tabla de paddle surf. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de la mujer en la playa tras haberle sido practicadas, sin éxito, las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP). Por el momento no han trascendido más datos de identidad y se ha activado el protocolo judicial.