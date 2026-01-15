El funeral de la princesa Irene será el lunes en Atenas y será enterrada en el cementerio de Tatoi

Archivo - La Reina Sofía y la Princesa Irene de Grecia, en la 37º edición de los Premios BMW de Pintura, celebrados en el Teatro Real - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El funeral de la princesa Irene, hermana de la Reina Sofía fallecida este jueves, se celebrará el próximo lunes en Atenas y posteriormente será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde están enterrados otros miembros de la familia real helena, según ha informado Zarzuela.

Desde la Casa del Rey han indicado que la capilla ardiente de la hermana menor de Doña Sofía quedará instalada en las próximas horas en el Palacio de la Zarzuela, donde residía desde hace años, "en un ámbito familiar".

Para el sábado, está previsto que sus restos mortales se trasladen hasta la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, en Madrid, donde permanecerán "durante unas horas", han añadido las fuentes.

Ya el lunes, tendrá lugar el funeral de la hija menor del rey Pablo de Grecia en Atenas y posteriormente será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde también fue enterrado su hermano el rey Constantino el 16 de enero de 2023.

Por el momento, desde Zarzuela no han dado más detalles sobre la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia o sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, en el funeral en Atenas para acompañar a la Reina Sofía, que estaba muy unida a su hermana.

Cabe recordar que, con ocasión del funeral del rey Constantino, hermano de Doña Sofía, hasta Atenas viajaron los Reyes así como Juan Carlos I y las infantas Elena y Cristina, acompañadas de sus seis hijos.