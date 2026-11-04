La familia de Guillem Agulló reclama al Gobierno que le reconozca como víctima del terrorismo tras 33 años del asesinato

La familia de Guillem Agulló convoca una rueda de prensa en Madrid para hacer pública la carta que han entregado al presidente Pedro Sánchez y al ministro Fernando Grande-Marlaska. - FAMILIA AGULLÓ

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia de Guillem Agulló, el joven de 18 años asesinado por un grupo neonazi en 1993 en Castellón, ha reclamado al Gobierno que le reconozca como víctima del terrorismo y que asuma la responsabilidad del Estado por la respuesta judicial e institucional que recibió el caso.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los familiares han denunciado la "impunidad" del crimen y exigen que se incorporen informes periciales independientes para evaluar su reconocimiento.

Este escrito, que la familia ha hecho público en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, repasa los 33 años transcurridos desde el asesinato y el acoso que sufrió desde entonces. "Nos dejaron sin Guillem, pero ellos no han ganado", ha afirmado su madre al finalizar el acto.

En este contexto, los familiares han recordado que Guillem era un joven antifascista "comprometido con los valores de la justicia y la igualdad". Fue asesinado la madrugada del 11 de abril de 1993 en Montanejos (Castellón), cuando cinco individuos pertenecientes al grupo neonazi 'Marchalenes IV Reich' le acorralaron y le asestaron una puñalada en el corazón.

Asimismo, la familia ha criticado que el procedimiento judicial, celebrado en 1995, terminó con la absolución de cuatro de los cinco acusados y la condena por homicidio del autor material de la puñalada, Pedro José Cuevas, a 14 años de prisión, de los que cumplió cuatro. La sentencia calificó los hechos de "pelea juvenil" y no reconoció el móvil político del asesinato, pese al criterio de la jueza instructora y de la Fiscalía.

Asimismo, relatan las amenazas y el acoso que sufrieron durante años por parte de sectores de la extrema derecha valenciana y recuerdan que el asesino de Guillem continuó vinculado a entornos ultras después de salir de prisión.

En este marco, los familiares solicitaron en abril al Ministerio del Interior que reconociese a Guillem como víctima del terrorismo. Sin embargo, han criticado que el departamento haya pedido informes a la Guardia Civil y a la Audiencia Provincial de Castellón y que el primero de ellos se haya pronunciado en contra.

Ante esta valoración, la familia ha reclamado que se incorporen informes periciales "independientes" y que "cumpla" su deber. "El Estado tiene un perfil garante de derechos que el Gobierno debe cumplir", sostienen en la carta, en la que piden al Ejecutivo que "asuma su responsabilidad, repare el daño y honre la memoria de quienes fueron injustamente tratados".

APOYO POLÍTICO

El acto ha contado con el respaldo de representantes políticos como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, y los diputados de Compromís Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, que han reclamado también el reconocimiento de Agulló como víctima del terrorismo.

Rufián ha explicado que han acudido para mostrar su apoyo a la familia y ha señalado que el asesinato de Guillem "quedó prácticamente impune". Asimismo, ha considerado que el caso refleja buena parte de lo que ha sucedido en España durante los últimos años.

Por su parte, Micó ha criticado la normalización de los discursos de extrema derecha y ha denunciado que la televisión pública valenciana vetase la emisión de la película sobre Guillem Agulló prevista para este lunes. "Cuando gobierna la derecha y la extrema derecha, los derechos individuales los dejan de lado completamente", ha afirmado.

Ibáñez ha defendido que el reconocimiento supondría un acto de reparación del Estado hacia la familia de un joven que fue asesinado "por ser antifascista, por tanto, por ser demócrata". En este sentido, ha señalado que, "como dice Consuelo Ordóñez, quien se hace cargo de todas las víctimas del terrorismo, respeta a las víctimas del terrorismo".