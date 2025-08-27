Familia de la mujer desaparecida en Indonesia cree que es "un crimen de manual" y exige más contundencia a la Policía

Mapa del último lugar en que fue vista la española de 72 años desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia) - EPDATA

Sospechan que los encargados del hotel donde residía la española "están en el ajo" por sus contradicciones e intentar "despistar" a los agentes

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La familia de María Matilde Muñoz Cazorla, la española de 72 años desaparecida en la isla de Lombok (Indonesia) desde el 2 de julio, considera que se trata de "un crimen de manual" y reclama a la Policía del país asiático y a la Interpol que intensifiquen la investigación, tome declaración a los empleados del hotel donde residía y avance con mayor contundencia en las pesquisas.

'Mati', nacida en Galicia y residente en Baleares, dejó de responder los mensajes de sus amigos y parientes y de atender a sus redes sociales hace casi ya dos meses. Fue vista por última vez cerca del hotel Bumi Aditya, en la playa de Senggigi, donde había pagado 20 noches por adelantado, según ha explicado a Europa Press, Ignacio Vilariño, sobrino y representante de la familia.

De hecho, Vilariño ha denunciado que las contradicciones de algunos de sus empleados y encargados "son tan evidentes que no dejan lugar a dudas" sobre una posible implicación en la desaparición. "Nos carcome que nadie haya sido llevado a declarar ante la Policía del país. "Las mentiras y despistes de las dos o tres personas que regentan el hotel muestran que están en el ajo", ha afirmado con rotundidad.

Seis días después de la desaparición se envió un mensaje desde el móvil de Mati a una empleada del hotel, con graves faltas de ortografía, "impropias de ella", informando que debía viajar a Laos. La familia cree que fue otra persona quien escribió esos mensajes como parte de una coartada. "No tenemos ninguna duda de que fueron fraudulentos", ha recalcado el sobrino.

Precisamente para clarificar este extremo y mejorar una investigación aún incipiente, la Policía indonesia ha comenzado recientemente los trabajos de geolocalización del móvil de la desaparecida, tal y como ha adelantado hoy 'ABC'. Los agentes han tomado esta decisión por la presión familiar y las denuncias presentadas a finales de julio en Madrid, Girona y en el propio país asiático por medio de la Embajada española.

Vilariño también ha criticado que la Policía Científica tardara tantas semanas en registrar la habitación en la que pernoctaba Mati, aunque desconoce lo que encontraron allí. Lo que sí sabe es que los empleados del mencionado hotel inicialmente señalaron a los agentes otra habitación. Finalmente, el pasado domingo hallaron la mayoría de las pertenencias de la española --ropa, libros, sandalias, anotaciones personales y su mochila-- aparecieron en la zona de basuras del establecimiento.

Sin embargo, no han aparecido ni su pasaporte, ni sus tarjetas de crédito, ni su terminal móvil, lo que hace sospechar de un robo acompañado de violencia o de un intento deliberado de borrar pistas. "Es imposible que se haya marchado por voluntad propia. Era una mujer que reportaba sus movimientos minuto a minuto y jamás dejaba de contestar a sus allegados", ha subrayado el representante de la familia.

PIDEN MÁS PESQUISAS POLICIALES Y MÁS IMPLICACIÓN DE LAS AUTORIDADES

El círculo cercano de la desaparecida lamenta que hayan transcurrido más de 50 días sin avances significativos en la investigación, y que el inicio de la geolocalización del móvil haya tardado semanas en ponerse en marcha, pese a que era considerado un paso fundamental para rastrear sus últimos movimientos. También piden que se analicen las imágenes de las cámaras de seguridad de una mezquita cercana, que podrían haber captado movimientos clave de Mati.

Ahora, buscan una mayor implicación policial y de las autoridades españolas, recordando el caso del asesinato del gallego Diego Bello en Filipinas, cuyos supuestos responsables ya están en prisión provisional. "Aquí no nos han enviado ningún agregado ni enlace policial como hicieron allí", ha señalado Vilariño.

La familia, que ya prepara más acciones, también quiere que les permitan conocer los movimientos bancarios de Matilde desde el día de sus desaparición. Ignacio Vilariño ha anunciado a Europa Press que mantendrán la presión y que realizará una auditoría independiente sobre la gestión de la investigación.