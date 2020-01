La fecha de la videoconferencia de Corinna obliga a aplazar el primer juicio de Villarejo

Publicado 31/01/2020 12:50:22 CET

La empresaria declarará como testigo desde Reino Unido en el juicio por injurias a Sanz Roldán

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid ha aplazado el primer juicio al que se enfrenta el comisario jubilado José Manuel Villarejo hasta el próximo 23 de marzo por la dificultad de la consultora monaguesca Corinna Zu Sayn-Wittgenstein para declarar como testigo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El inicio de juicio contra Villarejo, en prisión provisional por la causa que sigue contra él la Audiencia Nacional, se enfrenta a dos años de prisión acusado de denuncia falsa y calumnias e injurias al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Féliz Sanz Roldán, estaba previsto el próximo viernes, 7 de febrero, al igual que la declaración de Corinna.

Sin embargo, ante la imposibilidad de practicar la videoconferencia desde Reino Unido para que la empresaria testificara, a petición de Villarejo, la titular del Juzgado de lo penal número 8 de Madrid, Pilar Casado, ha acordado aplazar la vista oral hasta el día 23 de marzo.

Además de esta testifical, también se ha aceptado la del que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), José Luis Olivera; y la ex responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y actual jefa de Gabinete de la ministra de Defensa, Esperanza Casteleiro, todas ellas también a instancias de la defensa de Villarejo.

No obstante, la magistrada ha rechazado la comparecencia de ex Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino; del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y cuatro periodistas. Se opone a practicar estos interrogatorios al entender que lo que podrían acreditar los dos primeros lo hará el propio Olivera y que el conocimiento de los segundos es de fuente indirecta o lo puede atestiguar Corinna.

La Fiscalía Provincial de Madrid pide un año de cárcel por delito de denuncia falsa para Villarejo por la que interpuso el 1 de junio de 2017 contra Sanz Roldán y un periodista por un artículo sobre sus "tentáculos" en el mundo judicial, que se ilustraba con una fotografía suya que, según afirma, fue obtenida en una operación antiterrorista en la que había participado como agente encubierto.

En la imagen aparecía Villarejo descendiendo de un avión en la zona de pistas del aeropuerto de Melilla y, siempre según su denuncia, formaba parte de un dossier que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habría facilitado a un periódico con el conocimiento y autorización de Sanz Roldán, lo cual, en opinión del comisario jubilado, podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de colaboración con actividades de organizaciones terroristas.

DENUNCIA FALSA Y CALUMNIAS

La denuncia no fue admitida a trámite y el juez ordenó el archivo de las actuaciones. Villarejo recurrió en reforma y en apelación, sin ningún éxito, y finalmente, la Fiscalía y la Abogacía del Estado acabaron emprendiendo acciones contra él por denuncia falsa en el Juzgado de lo Penal número 48 de Madrid.

Por lo que respecta al delito de calumnias, el Ministerio Público pide otro año de cárcel porque, según argumenta, el 5 de junio de 2017, en el programa "Salvados", de la Sexta, el acusado manifestó que Sanz Roldán había amenazado de muerte a la ex amiga del Rey Emérito "siendo consciente de que no era cierto". La juez ha admitido que este fragmento de la entrevista se visione durante el juicio oral.

La propia Corinna remitió un acta notarial al juzgado apuntalando la versión de Villarejo y ese escrito, que se ha admitido con cautelas como prueba dado que se trata de un documento escaneado y no un original, será por el que declarará como testigo por videoconferencia.

Villarejo, que se encuentra en prisión provisional desde noviembre de 2017 por orden de la Audiencia Nacional, investigado entre otros, por delitos de organización criminal, cohecho, extorsión y blanqueo, tiene otra causa abierta en los juzgados madrileños, donde la Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión para él en relación a la grabación y difusión de una reunión entre el comisario Marcelino Martín Blas y miembros del CNI en el caso conocido como 'pequeño Nicolás'.