El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de campaña, en el Palacio Euskalduna, a 17 de noviembre de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, en la cárcel por el 'caso mascarillas', "ha pagado por lo suyo", pero está seguro de que no lo ha hecho el jefe del Ejecutivo. Tras asegurar que no se cree que Pedro Sánchez no supiera nada de los casos de corrupción que rodean a su partido, ha dicho que es "imprescindible" el cambio en España, entre otras cuestiones, por la "situación procesal" del Gobierno.

"El señor Ábalos ha pagado por lo suyo. Yo estoy convencido que el señor Sánchez no", ha declarado Feijóo en una entrevista en el pódcast 'El Sentido de la birra' de Ricardo Moya que se grabó hace unos días y que se ha difundido este miércoles.

Feijóo ha asegurado que él no se cree que el presidente del Gobierno "no sepa nada de Ábalos", "no sepa nada de Leire" y "de las cloacas", "de Santos Cerdán" o que "no sepa nada de la actividad que tenía Zapatero en Venezuela". "No me creo nada de eso", ha enfatizado.

En este punto, ha recordado que Sánchez dijo que "no conocía" al que era el "chófer" en las primarias del PSOE. "Pues resulta que se reunió con él en el año 23 para valorar si Ábalos volvía o no a la lista. Que al final volvió, después de haberle cesado en el año 21 como ministro, lo volvió a meter en la lista por Valencia", ha señalado.

SITUACIÓN PROCESAL SIN "PARANGÓN"

En candidato del PP considera que el cambio es "imprescindible" porque "la atmósfera es irrespirable" y la "situación jurídica" y "procesal" del Gobierno no tiene "parangón". El primer ministro español nunca estuvo en la situación procesal en la que está el señor Sánchez", ha enfatizado, para añadir que España tampoco tiene cuentas públicas y "nadie sabe" en qué se ha gastado el dinero que están pagando los españoles.

En este contexto, el candidato del Partido Popular ha defendido la necesidad de que el PP tenga un Gobierno "muy sólido" en las próximas elecciones generales para que "lo que hay que hacer, se haga pronto y bien".

Al ser preguntado cómo saben los ciudadanos que este cambio es para bien y no un retroceso al PP que conocieron con la 'trama Gürtel', Feijóo ha recordado que fue "brutal" la corrupción que afectó al PSOE de Felipe González en su última legislatura y ha añadido que "aquí cada uno tiene su propia historia".

"DE LO QUE HA PASADO UNO TIENE QUE APRENDER"

"De lo que ha pasado uno tiene que aprender. Yo llevo cuatro años y medio dirigiendo el Partido Popular, pues que se me juzgue", ha enfatizado, para añadir que el PSOE puede decir "misa" porque con él no hay corrupción. Así, ha recalcado que él no acepta que "nadie meta la mano en la caja" y que "sea un sinvergüenza" o un "comisionista".

El líder del PP ha recordado su trayectoria política y ha señalado que ha nombrado a mucha gente durante ese periodo de tiempo, sin que "haya un solo señor que haya tenido ningún problema". "Yo pongo mi biografía a disposición de los ciudadanos y la trazabilidad de un señor que se llama Núñez Feijóo", ha apostillado.

En cuanto al 'caso Gürtel', ha admitido que costó al PP "una sangría de votos" y que les "echasen del Gobierno" en 2018, con una moción de censura que, según ha rememorado, defendió entonces José Luis Ábalos con un discurso centrado en la "ejemplaridad".

"Probablemente el señor Ábalos sea el político con más años de cárcel impuestos por el Tribunal Supremo en una sola causa, que es la de las mascarillas, pues queda ahora toda la causa de corrupción en la obra pública, que seguirán juzgándose", ha indicado, para añadir que él no tiene "nada personal" contra el exministro de Transportes y que está seguro de que Pedro Sánchez no ha "pagado" por lo suyo.

A su entender, el presidente del Gobierno "miente" continuamente y ha recalcado que en este momento el "retroceso" es apoyar al PSOE. "Por tanto, aquí no va a haber ningún retroceso. El retroceso es quedarse con 131 diputados, con tu hermano condenado, con tu mujer pendiente de juicio y con tus dos manos derechas, uno en la cárcel, otro que ya lo estuvo, pendiente de juicio", en alusión a Santos Cerdán y Ábalos.

EL 'CASO GÚRTEL' JUZGADO "POLÍTICAMENTE Y JUDICIALMENTE"

Feijóo ha vuelto a defender su trayectoria política. "¿He cometido errores? Seguro. Ahora, ¿hay a mí alguien que puede levantar la mano que me diga que yo soy un indecente o que soy un corrupto o que he otorgado obras a cambio de contratos o de mordidas o de comisiones? Que me lo diga", ha resaltado.

En cuanto a si cree que siguen sin saber quién es 'M.Rajoy', el presidente del PP ha subrayado que ha habido 11 años de instrucción y es un caso "juzgado judicialmente" y "juzgado políticamente". Además, ha indicado que él no va a entrar en la estrategia procesal del extesorero Luis Bárcenas.

"Al PP se le ha juzgado. Se nos echó del Gobierno por decir que el PP era responsable al título lucrativo de algunos jetas que se llevaron comisiones y que se llevaron dinero de los contratos que hacía el PP en sus campañas", ha relatado, para añadir que el tribunal dijo que "no estaba probado que el PP tuviera alguna responsabilidad, aunque fuera subsidiaria".