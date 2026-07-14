Feijóo abre mañana el foro 'Libertas' del PPE, en el que participan también María Corina Machado, Fujimori o Montenegro

Archivo - El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del congreso del Partido Popular Europeo (PPE), a 30 de abril de 2025, en Valencia. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá este miércoles el foro 'Libertas' que organiza durante dos días el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid y que reunirá a más de 60 partidos de 42 países de Europa e Iberoamérica. En esta primera jornada participarán también --de forma telemática-- la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, o la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, entre otros.

Además, este 15 de julio por la tarde tomará la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con una conferencia titulada 'La libertad, la mayor apuesta de la Comunidad de Madrid. El jueves ofrecerá un discurso el expresidente del Gobierno José María Aznar.

Esta primera edición del 'Libertas Forum' se enmarca en las celebraciones del 50 aniversario del Partido Popular Europeo, una fecha clave para "reivindicar la contribución decisiva" de los populares europeos "a la construcción de la Unión Europea y a la consolidación de un modelo político basado en la libertad y la dignidad que hoy es un referente político para todas las democracias del mundo", según ha señalado la formación en un comunicado.

ESPACIO DE DIÁLOGO ENTRE EUROPA E IBEROMÉRICA

Este encuentro internacional, impulsado por el presidente del PPE, Manfred Weber, y su secretaria general, Dolors Montserrat, constituirá "un puente para el diálogo sobre los retos de la democracia, la defensa del Estado de Derecho y la protección de las libertades fundamentales". Además, nace "con la vocación de consolidarse como un espacio internacional de diálogo entre Europa e Iberoamérica".

A lo largo de estas dos jornadas --con varias mesas a puerta cerrada--, políticos de centroderecha debatirán sobre el nuevo orden mundial y las amenazas globales que afronta Occidente: el populismo, la autocracia, la polarización social, la desinformación y la economía como herramienta geopolítica, según han avanzado los organizadores.

Montserrat ha señalado que este foro es "un evento histórico en un momento trascendental" para quienes defienden "la libertad, la democracia y los valores cristianos". "Por primera vez, en Madrid, representantes políticos e institucionales de Europa e Iberoamérica tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias y preocupaciones sobre cómo defender los valores democráticos frente al auge de los populismos", ha subrayado.

CONVERSACIÓN DE MONTSERRAT CON MARÍA CORINA MACHADO

Junto a Feijóo, participarán en la sesión de apertura Weber, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani; el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro; y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. Estos dos últimos lo harán online.

Después, la secretaria general del PPE mantendrá una conversación con María Corina Machado bajo el título 'La democracia no puede darse por sentada: el papel de Europa para abordar los desafíos democráticos en Venezuela'.

Antes del mediodía, Montserrat también mantendrá un diálogo --titulado 'Cómo salvaguardar y fortalecer la credibilidad política a ambos lados del Atlántico'-- con la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, y el viceprimer ministro de Bélgica, Vicent Van Peteghem. Después, los asistentes posarán en una foto de familia.

HABRÁ REPRESENTANTES DE LA OPOSICIÓN CUBANA Y NICARAGÜENSE

Durante estas jornadas también está prevista la participación del expresidente de Ucrania Petro Poroshenko; José Daniel Ferrer y Rosa María Payá, representantes de la oposición democrática cubana; y Juan Sebastián Chamorro, líder de la oposición democrática de Nicaragua, según informó el partido hace unos días.

Según el PPE, estos debates permitirán contrastar distintas experiencias nacionales con los desafíos que afrontan la Unión Europea en materia de libertad, defensa, democracia, Estado de Derecho y fortaleza institucional.

Además permitirá poner el foco también en países donde las libertades políticas afrontan importantes desafíos, intercambiar experiencias sobre defensa de la democracia y analizar las lecciones que estos contextos pueden aportar al debate europeo sobre el Estado de Derecho, la fortaleza institucional y la resiliencia de nuestras sociedades, han añadido los 'populares' europeos'.

A este diálogo se sumarán distintas organizaciones internacionales, entre ellas la International Democrat Union (IDU), la Internacional Demócrata de Centro (IDCCDI), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), cuya experiencia en Europa, África, Iberoamérica y Estados Unidos permitirá incorporar distintas perspectivas, contrastar respuestas ante desafíos compartidos y enriquecer la reflexión sobre la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho.